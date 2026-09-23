Kuba Wojewódzki zakpił z Marty Nawrockiej! Nie gryzł się w język

W swoim felietonie "Mea Pulpa" odniósł się do jej wypowiedzi w podcaście Bogdana Rymanowskiego.

Marta Nawrocka zbagatelizowała uzależnienie Prezydenta Karola Nawrockiego od saszetek nikotynowych, twierdząc, że są dla niego "jak kawa".

Dziennikarz ironicznie porównał obronę Pierwszej Damy do heroicznej postawy Polaków w bitwie pod Monte Cassino, co jest charakterystyczne dla jego cotygodniowej, subiektywnej i ostrej rubryki w "Polityce".

W najnowszej odsłonie swojej rubryki "Mea Pulpa" Kuba Wojewódzki skomentował wywiad Marty Nawrockiej udzielony Bogdanowi Rymanowskiemu. Dziennikarz skoncentrował się na sposobie, w jaki Pierwsza Dama podjęła się obrony swojego męża, Prezydenta Karola Nawrockiego, w kontekście jego przyzwyczajenia do saszetek nikotynowych.

Podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim, Marta Nawrocka zbagatelizowała kwestię uzależnienia Prezydenta od nikotynowych saszetek, określając je jako zjawisko powszechne i niebudzące niepokoju. Stwierdziła, że dla Prezydenta są one substytutem kawy.

Wojewódzki, stosując ironię, skomentował tę wypowiedź, porównując postawę Pierwszej Damy do historycznego heroizmu. Zacytował jej słowa, dodając własny, satyryczny komentarz.

- Marta Nawrocka u Bogdana Rymanowskiego: "Snusy dla męża są jak kawa". Dzielna obrona. Jak naszych na Monte Cassino – napisał.

W ramach tego samego felietonu, Kuba Wojewódzki odniósł się również do aktora Piotra Mroza. Skrytykował go za wcześniejsze pozytywne wypowiedzi na temat Karola Nawrockiego, sugerując, że pochlebne komentarze Mroza mogły mieć na celu osiągnięcie określonych korzyści.

Czym jest "Mea Pulpa"?

Rubryka "Mea Pulpa", której autorem jest Kuba Wojewódzki, ukazuje się cotygodniowo w tygodniku "Polityka" od 2008 roku. Stanowi ona subiektywny, lecz zwięzły komentarz do bieżących wydarzeń ze świata show-biznesu, mediów oraz życia publicznego w Polsce. Na przestrzeni lat felieton ten ugruntował swoją pozycję jako jeden z rozpoznawalnych, satyrycznych elementów magazynu.

Charakterystyczna formuła felietonu opiera się na krótkich, często jedno- lub dwuzdaniowych spostrzeżeniach, w których Wojewódzki komentuje działania osób publicznych – celebrytów, przedstawicieli mediów i polityków. Jego styl cechuje się specyficznym, często ostrym humorem, ciętą ripostą oraz grą słów, co pozwala mu na krytyczne odniesienie się do błędów wizerunkowych, paradoksów popkultury i aktualnych zagadnień społeczno-politycznych.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w USA:

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