Nawrocka zamieniła eleganckie kreacje na legginsy. Tak ruszyła przez Nowy Jork

- Pierwsza Dama Marta Nawrocka zaskoczyła podczas wizyty w USA, porzucając oficjalne kreacje na rzecz sportowego stroju, czym wywołała spore poruszenie.
- Zamiast dyplomatycznych spotkań, wsiadła na rower i w towarzystwie polonijnej grupy NAROWERZE.US pokonała 10 kilometrów przez Nowy Jork.
- Ubrana w legginsy i kask, bez szpilek i sukienek, aktywnie angażowała się w spotkanie z Polonią, pokazując swoje zupełnie nowe oblicze.
- Sprawdź, jak wyglądała ta niespodziewana przemiana i co dokładnie relacjonowała Pierwsza Dama z tej wyjątkowej trasy!
Marta Nawrocka towarzyszy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, ale realizuje również własny program. W poniedziałek, 21 września, pierwsza dama postawiła na zdecydowanie mniej oficjalny punkt pobytu w Nowym Jorku. Spotkała się z członkami polonijnej grupy NAROWERZE.US i razem z nimi wyruszyła na rowerową trasę.
Do pokonania było 10 kilometrów. Trasa prowadziła z Greenpointu na Long Island, m.in. przez Most Kazimierza Pułaskiego. Jak podała Kancelaria Prezydenta, przejazd był także okazją do rozmów o działalności Polskiej Grupy Rowerowej w Stanach Zjednoczonych.
Marta Nawrocka na sportowo w Nowym Jorku
Na ten dzień pierwsza dama całkowicie zrezygnowała z formalnej garderoby, w której najczęściej oglądamy ją podczas oficjalnych uroczystości. Wybrała czarną, dopasowaną koszulkę i legginsy. Sportowy zestaw uzupełniła kaskiem oraz dużymi, ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi.
Na zdjęciach z przejazdu widać Martę Nawrocką jadącą razem z członkami polonijnej grupy, rozmawiającą z uczestnikami i pozującą do wspólnych fotografii. Pierwsza dama spotkała się również z najmłodszymi miłośnikami dwóch kółek.
Po zakończeniu wyprawy zamieściła w mediach społecznościowych serię zdjęć.
„Greenpoint, Most Kazimierza Pułaskiego i Long Island — 10 kilometrów w wyjątkowym towarzystwie!” – napisała Marta Nawrocka.
Pierwsza dama podziękowała też Polakom, którzy towarzyszyli jej na trasie.
„Dziękuję polskim rowerzystom z NAROWERZE.US za wspólną trasę oraz rozmowy. Do zobaczenia na kolejnych szlakach!” – dodała.
Pierwsza dama ma własny program w USA
Rowerowa wyprawa była częścią odrębnego programu Marty Nawrockiej podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Kancelaria Prezydenta wcześniej zapowiadała jej spotkanie z członkami NAROWERZE.US i wspólny przejazd jako jeden z oficjalnych punktów wizyty.
Karol Nawrocki przebywa natomiast w USA w związku z udziałem w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W programie prezydenta znalazły się również spotkania dwustronne i wydarzenia z udziałem przedstawicieli Polonii oraz biznesu.