Nawrocka zamieniła eleganckie kreacje na legginsy. Tak ruszyła przez Nowy Jork

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-09-22 17:06

Tym razem żadnych szpilek, sukienek ani oficjalnych stylizacji. Marta Nawrocka podczas wizyty w Nowym Jorku wskoczyła w sportowy strój i wsiadła na rower. Razem z przedstawicielami Polonii pokonała 10 kilometrów. „W wyjątkowym towarzystwie!” – relacjonowała później pierwsza dama.

  • Pierwsza Dama Marta Nawrocka zaskoczyła podczas wizyty w USA, porzucając oficjalne kreacje na rzecz sportowego stroju, czym wywołała spore poruszenie.
  • Zamiast dyplomatycznych spotkań, wsiadła na rower i w towarzystwie polonijnej grupy NAROWERZE.US pokonała 10 kilometrów przez Nowy Jork.
  • Ubrana w legginsy i kask, bez szpilek i sukienek, aktywnie angażowała się w spotkanie z Polonią, pokazując swoje zupełnie nowe oblicze.
  • Sprawdź, jak wyglądała ta niespodziewana przemiana i co dokładnie relacjonowała Pierwsza Dama z tej wyjątkowej trasy!

Marta Nawrocka towarzyszy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, ale realizuje również własny program. W poniedziałek, 21 września, pierwsza dama postawiła na zdecydowanie mniej oficjalny punkt pobytu w Nowym Jorku. Spotkała się z członkami polonijnej grupy NAROWERZE.US i razem z nimi wyruszyła na rowerową trasę.

Do pokonania było 10 kilometrów. Trasa prowadziła z Greenpointu na Long Island, m.in. przez Most Kazimierza Pułaskiego. Jak podała Kancelaria Prezydenta, przejazd był także okazją do rozmów o działalności Polskiej Grupy Rowerowej w Stanach Zjednoczonych.

Marta Nawrocka na sportowo w Nowym Jorku

Na ten dzień pierwsza dama całkowicie zrezygnowała z formalnej garderoby, w której najczęściej oglądamy ją podczas oficjalnych uroczystości. Wybrała czarną, dopasowaną koszulkę i legginsy. Sportowy zestaw uzupełniła kaskiem oraz dużymi, ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi.

Na zdjęciach z przejazdu widać Martę Nawrocką jadącą razem z członkami polonijnej grupy, rozmawiającą z uczestnikami i pozującą do wspólnych fotografii. Pierwsza dama spotkała się również z najmłodszymi miłośnikami dwóch kółek.

Po zakończeniu wyprawy zamieściła w mediach społecznościowych serię zdjęć.

„Greenpoint, Most Kazimierza Pułaskiego i Long Island — 10 kilometrów w wyjątkowym towarzystwie!” – napisała Marta Nawrocka.

Pierwsza dama podziękowała też Polakom, którzy towarzyszyli jej na trasie.

„Dziękuję polskim rowerzystom z NAROWERZE.US za wspólną trasę oraz rozmowy. Do zobaczenia na kolejnych szlakach!” – dodała.

Pierwsza dama ma własny program w USA

Rowerowa wyprawa była częścią odrębnego programu Marty Nawrockiej podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Kancelaria Prezydenta wcześniej zapowiadała jej spotkanie z członkami NAROWERZE.US i wspólny przejazd jako jeden z oficjalnych punktów wizyty.

Karol Nawrocki przebywa natomiast w USA w związku z udziałem w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W programie prezydenta znalazły się również spotkania dwustronne i wydarzenia z udziałem przedstawicieli Polonii oraz biznesu.

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NOWY JORK
MARTA NAWROCKA