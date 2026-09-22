Kolejne rozstanie w życiu Marianny Schreiber! "Wolę starszych"

Marianna Schreiber potwierdziła rozstanie ze swoim młodszym o dekadę partnerem, Szymonem. Informacja została przekazana publicznie podczas interakcji z internautami na InstaStories.

Celebrytka zadeklarowała zmianę swoich preferencji dotyczących wieku partnerów, stwierdzając, że "woli jednak starszych". Wypowiedź ta padła w kontekście zakończenia związku z młodszym Szymonem.

Rozstanie nastąpiło niedługo po tym, jak Marianna Schreiber jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcia i komentarze.

Spekulacje dotyczące statusu związku Marianny Schreiber z Szymonem zostały oficjalnie rozwiane. Podczas sesji pytań i odpowiedzi zorganizowanej na platformie InstaStories, celebrytka odniosła się do pytań internautów. W odpowiedzi na bezpośrednie zapytanie "Już się rozstałaś z tym młodszym chłopakiem?" celebrytka potwierdziła zakończenie relacji.

- A to już dawno. Wolę jednak starszych - odparła.

Wypowiedź ta stanowiła nawiązanie do istotnej różnicy wieku, która od początku charakteryzowała ich związek, gdyż Szymon był o dekadę młodszy od 33-letniej Marianny. Ta kwestia była wcześniej przedmiotem publicznych dyskusji.

Wcześniejsze deklaracje

Zaledwie kilka miesięcy temu, w sierpniu, Marianna Schreiber otwarcie dzieliła się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Na jej profilach pojawiły się wówczas zdjęcia przedstawiające Szymona podczas wspólnego urlopu. Jedno z ujęć ukazywało partnera celebrytki przechadzającego się w białym szlafroku, okularach przeciwsłonecznych, z popcornem i lodami. W towarzyszącym postowi komentarzu Schreiber wyrażała swoje zadowolenie z relacji, pisząc: "Czym ja sobie zasłużyłam na tak wspaniałego mężczyznę?" Te publiczne deklaracje kontrastują z obecnym statusem ich związku.

Historia związków Marianny Schreiber

Życie osobiste Marianny Schreiber od dłuższego czasu pozostaje w centrum uwagi mediów. Przed związkiem z Szymonem, celebrytka była przez blisko dekadę żoną Łukasza Schreibera, z którym ma córkę. Po rozstaniu z mężem, jej kolejne związki, między innymi z Przemysławem Czarneckim oraz Piotrem Korczarowskim, również wzbudzały zainteresowanie, kończąc się, jak podawano, w burzliwych okolicznościach. Jej publiczne wypowiedzi dotyczące preferencji partnerskich często stają się tematem dyskusji.

W naszej galerii zobaczysz Mariannę Schreiber z ostatnim partnerem:

32

Sonda Lubisz Mariannę Schreiber? Tak Nie Trudno powiedzieć