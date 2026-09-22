Kolejne rozstanie w życiu Marianny Schreiber! "Wolę starszych"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-22 9:00

Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie swojego związku z Szymonem, młodszym od niej o dziesięć lat. Informacja została przekazana publicznie podczas interakcji z internautami na platformie społecznościowej, gdzie celebrytka dodatkowo zasygnalizowała zmianę swoich preferencji dotyczących wieku partnerów.

Marianna Schreiber w czarnej sukni na tle różowej ścianki. O rozstaniu celebrytki przeczytasz na SE.
Autor: AKPA
  • Marianna Schreiber potwierdziła rozstanie ze swoim młodszym o dekadę partnerem, Szymonem. Informacja została przekazana publicznie podczas interakcji z internautami na InstaStories.
  • Celebrytka zadeklarowała zmianę swoich preferencji dotyczących wieku partnerów, stwierdzając, że "woli jednak starszych". Wypowiedź ta padła w kontekście zakończenia związku z młodszym Szymonem.
  • Rozstanie nastąpiło niedługo po tym, jak Marianna Schreiber jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcia i komentarze.

Spekulacje dotyczące statusu związku Marianny Schreiber z Szymonem zostały oficjalnie rozwiane. Podczas sesji pytań i odpowiedzi zorganizowanej na platformie InstaStories, celebrytka odniosła się do pytań internautów. W odpowiedzi na bezpośrednie zapytanie "Już się rozstałaś z tym młodszym chłopakiem?" celebrytka potwierdziła zakończenie relacji.

- A to już dawno. Wolę jednak starszych - odparła.

Wypowiedź ta stanowiła nawiązanie do istotnej różnicy wieku, która od początku charakteryzowała ich związek, gdyż Szymon był o dekadę młodszy od 33-letniej Marianny. Ta kwestia była wcześniej przedmiotem publicznych dyskusji.

Wcześniejsze deklaracje

Zaledwie kilka miesięcy temu, w sierpniu, Marianna Schreiber otwarcie dzieliła się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Na jej profilach pojawiły się wówczas zdjęcia przedstawiające Szymona podczas wspólnego urlopu. Jedno z ujęć ukazywało partnera celebrytki przechadzającego się w białym szlafroku, okularach przeciwsłonecznych, z popcornem i lodami. W towarzyszącym postowi komentarzu Schreiber wyrażała swoje zadowolenie z relacji, pisząc: "Czym ja sobie zasłużyłam na tak wspaniałego mężczyznę?" Te publiczne deklaracje kontrastują z obecnym statusem ich związku.

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Historia związków Marianny Schreiber

Życie osobiste Marianny Schreiber od dłuższego czasu pozostaje w centrum uwagi mediów. Przed związkiem z Szymonem, celebrytka była przez blisko dekadę żoną Łukasza Schreibera, z którym ma córkę. Po rozstaniu z mężem, jej kolejne związki, między innymi z Przemysławem Czarneckim oraz Piotrem Korczarowskim, również wzbudzały zainteresowanie, kończąc się, jak podawano, w burzliwych okolicznościach. Jej publiczne wypowiedzi dotyczące preferencji partnerskich często stają się tematem dyskusji.

W naszej galerii zobaczysz Mariannę Schreiber z ostatnim partnerem:

Marianna Schreiber na ściance z uroczym blondynem. To jej nowy chłopak?
Galeria zdjęć 32
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