Wyszło na jaw, ile pieniędzy otrzymał Skolim na imprezie Karola Nawrockiego.

Koszt koncertu

Wokalista Skolim wystąpił w Juracie na oficjalnym spotkaniu z młodzieżą, do którego zaprosił go Karol Nawrocki. To zaproszenie wzbudziło kontrowersje, przede wszystkim ze względu na teksty utworów wykonywanych przez artystę. Dodatkowe zamieszanie wokół imprezy wywołała informacja, że wykonawcy, którzy pojawili się na scenie rezydencji w Juracie, nie otrzymali wynagrodzenia. W związku z tymi doniesieniami, Kancelaria Prezydenta zdecydowała się zabrać głos, przekazując następujące oświadczenie, które zostało przesłane do redakcji Plejady.

Zobacz: Polska "przestanie istnieć w ciągu trzech dni'?! Radosław Sikorski dosadnie odpowiada doradcy Putina

- Artyści występujący podczas wydarzenia 'Przyszłość.pl' nie otrzymali honorariów. Kancelaria poniosła jedynie koszty związane z organizacją występów artystycznych, o czym informowaliśmy już publicznie - stwierdzono jednoznacznie.

Anegdota Skolima

Po koncercie Skolim sam opowiedział w mediach społecznościowych o szczegółach swojej rozmowy z prezydentem, którą odbył przy okazji wizyty w Juracie. Piosenkarz przyznał, że chętnie podzieliłby się zabawną historią, jednak postanowił poczekać z tym do momentu, gdy... Karol Nawrocki przestanie pełnić swoją funkcję. - Bardzo miło, bardzo miło. Czego się mogłem innego spodziewać? Fakt faktem ta rozmowa zeszła na bardzo takie… Nie chcę też mówić, co się wydarzyło podczas tej rozmowy, ale dystans się skrócił bardzo - relacjonował w swoich mediach społecznościowych.

Sprawdź: W drodze na dożynki Karol Nawrocki zobaczył ich przy drodze! Poruszające sceny

- Nie chciałbym zdradzać takich rzeczy. (...) Powiem coś, jak przestanie być prezydentem - zakończył swoją wypowiedź z rozbrajającą szczerością.

Galeria prezydencka: Dożynki Prezydenckie 2026

25

Sonda Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Pozytywnie Negatywnie Trudno powiedzieć