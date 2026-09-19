Prezydent Nawrocki odznaczy legendę polskiego boksu w USA! Wiemy, kto otrzyma wyróżnienie

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w USA uhonoruje wybitną postać polonijnego środowiska bokserskiego w Nowym Jorku.

Legendarny Zbigniew „Ziggy” Rozalski, związany z karierami Gołoty i Adamka, otrzyma państwowe odznaczenie za swoje zasługi.

Spotkanie prezydenta z człowiekiem, który przez lata był blisko największych walk Gołoty i Adamka, będzie miało szczególny charakter.

Uroczystość odbędzie się w niedzielę, 20 września, podczas spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej z przedstawicielami Polonii w Christ The King High School w Nowym Jorku. Oficjalny program Kancelarii Prezydenta przewiduje na godz. 16 uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.

Ziggy Rozalski stał za Gołotą i Adamkiem

Nazwisko Rozalskiego doskonale znają wszyscy kibice pięściarstwa. To właśnie on przez lata był związany z karierami dwóch największych gwiazd polskiego zawodowego boksu – Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka. Media określają go zarówno jako promotora, jak i wieloletniego doradcę pięściarzy. Sam Rozalski wspominał, że uczestniczył w negocjacjach dotyczących ich najważniejszych walk w USA.

Rozalski zrobił w Stanach Zjednoczonych ogromną karierę także poza ringiem. Jest przedsiębiorcą związanym m.in. z branżą motoryzacyjną i nieruchomościami. Przez lata należał również do najbardziej charakterystycznych postaci polskiego środowiska bokserskiego za oceanem.

Teraz, jak ustalił „Super Express”, jego działalność zostanie uhonorowana przez głowę państwa.

Prezydent sam wie, czym pachnie bokserski ring

Ta historia ma dodatkowy smaczek. Karol Nawrocki od lat pasjonuje się boksem i sam w młodości trenował pięściarstwo. Walczył w barwach gdańskiego RKS Stoczniowiec, a w 2004 roku zajął pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju Pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w kategorii do 91 kg. Do boksu namówił go jego wujek Waldemar Nawrocki, trener pięściarski.

Można więc spodziewać się, że spotkanie prezydenta z człowiekiem, który przez lata był blisko największych walk Gołoty i Adamka, będzie miało szczególny charakter. Rozalski pamięta przecież od kulis czasy, gdy nazwiska polskich pięściarzy elektryzowały Madison Square Garden i największe bokserskie hale w USA.

Dodajmy, że prezydent Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych 19 września. Jej głównym punktem będzie udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wizyta potrwa do 23 września.

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