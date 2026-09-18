Wystarczyło jedno zdjęcie i Janusz Korwin-Mikke wywołał burzę w sieci! Co pokazał?

Janusz Korwin-Mikke opublikował na platformie X wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie z "pozdrowieniami z Moskwy". To działanie jest centralnym punktem artykułu i źródłem kontrowersji.

Wpis pojawił się 17 września, w symboliczną rocznicę sowieckiej agresji na Polskę oraz Dzień Sybiraka, co nadało mu szczególnego, negatywnego wydźwięku i wzbudziło oburzenie.

Publikacja wywołała natychmiastową i ostrą krytykę ze strony polityków, a jej kontrowersyjność potęgował fakt, że zbiegła się w czasie z atakami Rosji w pobliżu polskiej granicy.

17 września, w 87. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, Janusz Korwin-Mikke zamieścił na platformie X (dawniej Twitter) wpis, który wywołał szerokie oburzenie. Post zawierał zdjęcie, na którym widnieje postać przypominająca Korwin-Mikkego, stojąca na ulicy przypominającej rosyjską stolicę, wraz z podpisem "Pozdrawiam z Moskwy". Jak później ustalono, fotografia została wygenerowana przy użyciu sztucznej inteligencji.

Historyczne tło 17 września

Data 17 września ma dla Polski szczególne znaczenie historyczne. W 1939 roku Armia Czerwona, bez formalnego wypowiedzenia wojny, wkroczyła na terytorium II Rzeczypospolitej od wschodu. Polska od ponad dwóch tygodni toczyła już walkę z agresją niemiecką. Napaść sowiecka była bezpośrednią konsekwencją tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku, który przewidywał podział Polski między III Rzeszę a ZSRR. Ponadto, 17 września obchodzony jest Dzień Sybiraka, upamiętniający ofiary sowieckich deportacji.

Fala krytyki

Wpis Janusza Korwin-Mikkego spotkał się z natychmiastową i ostrą reakcją ze strony polityków, co potęgował fakt, że w tym samym czasie Rosja przeprowadzała ataki w pobliżu polskiej granicy, co skutkowało poderwaniem myśliwców i uruchomieniem syren alarmowych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Europosłanka Koalicji Obywatelskiej, Kamila Gasiuk-Pihowicz, skomentowała sytuację na platformie X: "Przy polskiej granicy atakowana jest infrastruktura, rośnie zagrożenie dla ludzi, ich majątków, a Korwin-Mikke wrzuca w rocznicę agresji ZSRR na Polskę zdjęcie z Moskwy (lub marzenie o tym). Plucie na Polskę".

Dariusz Joński, również europoseł KO, zapytał retorycznie: "Ile zapłacili w rublach?"

Wicepremier i szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, przypomniał o oficjalnym stanowisku Ministerstwa Spraw Zagranicznych: "Przypominam, że MSZ stanowczo odradza obywatelom RP podróże do Rosji".

Dziennikarz TVN24, Dawid Rydzek, potwierdził, że kontrowersyjne zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Janusz Korwin-Mikke:

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