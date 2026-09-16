Znana posłanka PiS szczekała w Sejmie. Wojewódzki nie mógł kąśliwie tego nie skomentować

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-16 8:05

Na początku września posłanka PiS Dominika Chorosińska zszokowała wiele osób swoim zachowaniem w Sejmie. W trakcie wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza była minister kultury nagle... zaczęła szczekać, co znalazło się nawet w stenogramie z obrad. Jej zachowanie spotkało się z gremialną krytyką nawet w jej własnej partii. Teraz o szczekaniu Chorosińskiej postanowił wypowiedzieć się Jakub Wojewódzki. Jego krótki, aczkolwiek bardzo kąśliwy komentarz, może zaboleć Chorosińską.

Kuba Wojewódzki w okularach oraz posłanka PiS Dominika Chorosińska. O reakcji showmana na zachowanie posłanki pisze SE.
Autor: AKPA (2)/ AKPA
  • Posłanka PiS szczekała w Sejmie.
  • Jej zachowanie sprowadziło na nią lawinę krytyki.
  • Teraz do tego chóru dołączył Kuba Wojewódzki.

Szczekania posłanki Chorosińskiej

Podczas posiedzenia Sejmu 4 września doszło do szalenie niecodziennego zdarzenia. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dominika Chorosińska wydała z siebie odgłosy imitujące szczekanie, co zostało nie tylko uwiecznione na nagraniach wideo, ale również oficjalnie odnotowane w stenogramie obrad. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, bezpośrednio dotknięty incydentem, skomentował go później w mediach społecznościowych. - Trudno o bardziej wymowny obraz politycznej degradacji i upadku całego PiS - ocenił. - Mogę przeprosić. Nie powinno mieć to miejsca. Faktycznie widzimy, że pewne standardy się mocno zmieniły na niekorzyść, ale nie powinniśmy poddawać się złym tendencjom, tylko powinniśmy mierzyć wyżej - mówił wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński.

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Sama Chorosińska skomentowała swoje niekonwencjonalne działanie na platformie X. - Jedyny język jaki rozumieją Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz to szczekanie psów z Kłodzka - stwierdziła. W jej obronie musiał jednak stanąć nawet jej małżonek.  - Przede wszystkim przeraża mnie fala hejtu, jaka spadła na żonę i na naszą rodzinę. Ostatnie dni to niewiarygodny lincz na kobiecie – i co znamienne, w większości autorami są mężczyźni. Dla mnie to niewyobrażalne – powiedział w rozmowie z "Faktem" aktor Michał Chorosiński (WIĘCEJ: Posłanka PiS szczekała w Sejmie. Teraz głos zabrał jej mąż! Wstrząsające słowa).

Reakcja Wojewódzkiego

Do krytyki posłanki PiS w swoim stylu postanowił dołączyć Kuba Wojewódzki. W swoim felietonie dla tygodnika "Polityka" szyderczo napisał o Chorosińskiej: 

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- Oto wydarzenie tygodnia. Posłanka PiS Dominika Chorosińska szczekała w Sejmie podczas głosowania. Był to czytelny i zrozumiały skowyt o więcej takich kobiet w polityce.

Galeria poniżej: Dominika Chorosińska szczekała w Sejmie. Kiedyś była gwiazdą seriali i pokazywała swoje wdzięki na ekranie

Dominika Chorosińska szczekała w Sejmie. Kiedyś była gwiazdą seriali i pokazywała swoje wdzięki na ekranie
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Kuba Wojewódzki
DOMINIKA CHOROSIŃSKA