Marta Nawrocka o rodzinnych finansach: To ja trzymam kasę i płacę rachunki

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-16 5:15

Pierwsza dama Marta Nawrocka (40 l.) zdradziła w wywiadzie szczegóły z życia w Pałacu Prezydenckim. Ujawniła m.in. że nie kłóci się z mężem Karolem Nawrockim (43 l.). A kto dba o finanse? - Ja trzymam kasę. Mamy wspólne pieniądze, nikt nikomu nie wydziela, ale rachunki ja płacę – ujawnia pierwsza dama.

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Autor: Artur Hojny/Super Express Król Karol XVI Gustaw z wizytą w Polsce. Karol Nawrocki, Marta Nawrocka, Król Karol XVI Gustaw, Królowa Sylwia
  • Marta Nawrocka opowiedziała, jak wygląda życie rodziny prezydenckiej w prywatnej części Pałacu Prezydenckiego, podkreślając, że to spokojny dom bez kłótni i „cichych dni”.
  • Wyjaśniła, że to ona zajmuje się organizacją życia rodzinnego i finansami, a jej mąż aktywnie uczestniczy w wychowaniu dzieci.
  • Dodała też, że po pracy prezydent nie rozmawia o polityce, a wspólny dom jest dla nich miejscem odpoczynku i normalności.

Minęło 13 miesięcy, odkąd Nawroccy sprowadzili się do Warszawy i zamieszkali w Pałacu Prezydenckim. O to, jak się mieszka w tych prestiżowych wnętrzach, została zapytana Marta Nawrocka podczas rozmowy z  Bogdanem Rymanowskim na kanale Rymanowski Live na YouTube. – Na samej górze Pałacu Prezydenckiego jest prywatna przestrzeń, gdzie mieszkamy. Jest nasz dom, nasze dzieci, dwa psy. Nie ma tam ani pracowników, ani SOP – ujawniła pierwsza dama.

A kto rządzi w domu? – Ja jestem gospodynią w domu. Organizacyjne sprawy leżą po mojej stronie. Mąż bardzo czynnie uczestniczy w życiu rodzinnym i z Antkiem spędza bardzo dużo czasu, z Kasią również. Odrabia z nimi lekcje. Czyta z Kasią czytanki, z Antkiem mają swoją zasadę, że razem czytają lektury – opisała Marta Nawrocka.

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Kto zajmuje się finansami? - Ja trzymam kasę. Mamy wspólne pieniądze, nikt nikomu nie wydziela, ale rachunki ja płacę – ujawnia pierwsza dama.

Co robi para prezydencka po całym ciężkim dniu? – Co może być bardziej przyjemnego po ciężkim dniu pracy, jak wrócić do domu, do rodziny, do dzieci. Jak jeszcze bardziej chce się [Karol Nawrocki] rozładować, to ma swoją siłownię, do której pójdzie, poćwiczy, posłucha muzyki. Ostoja spokoju to jest to mieszkanie. Dom to ludzie – dodała prezydentowa.

Padło też pytanie o spory z mężem. Okazuje się, że nie ma kłótni. – Może bardziej ja się obrażam. Mąż nie jest do kłócenia się. Nie mamy cichych dni. Chyba szkoda czasu – stwierdziła Marta Nawrocka. Ujawniła też, że nie rozmawia z mężem o polityce. – Jak wraca z pracy, to nie opowiada mi, co się dzisiaj wydarzyło – mówiła Marta Nawrocka. 

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MARTA NAWROCKA