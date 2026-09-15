Kasia Nawrocka dostała prezent od córki zagranicznej pierwszej damy! Tak się wspierają małżonki prezydentów

Mimo objęcia przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta, Marta Nawrocka podkreśla, że rodzina stara się pielęgnować zwyczajne aspekty życia, kontynuując codzienne czynności takie jak zakupy, wyjścia z dziećmi do kina czy na plac zabaw.

Kluczowym motywatorem dla utrzymania normalności są dzieci, a szczególnie najmłodsza córka Kasia, dla której rodzice starają się zapewnić jak najwięcej kontaktu z rówieśnikami i typowego dzieciństwa.

Marta Nawrocka deklaruje, że czuje się szczęśliwa w Pałacu i jej codzienne życie nie zmieniło się drastycznie, poza zwiększoną rozpoznawalnością, co świadczy o jej zdolności do adaptacji w nowej roli.

W wywiadzie udzielonym Bogdanowi Rymanowskiemu, Marta Nawrocka zapewniała, że pomimo nowych okoliczności, rodzina Nawrockich stara się pielęgnować zwyczajne aspekty życia.

- Czuję się szczęśliwa w Pałacu. Myślę, że moje życie codziennie się nie zmieniło jakoś strasznie, oprócz tego, że jestem bardziej rozpoznawalną osobą - mówiła.

Zaznaczyła również, że pomimo pełnionej funkcji, konieczne jest utrzymanie normalnego funkcjonowania domowego, obejmującego takie czynności jak zakupy, wyjścia z dziećmi do kina czy wizyty na placu zabaw.

Marta Nawrocka jest matką trojga dzieci, a ich obecność w znacznym stopniu wpływa na utrzymanie codziennych rytuałów. Jak wyjaśniła: "Mamy małe dzieci. One też wymuszają na nas, by żyć tak jak żyliśmy. Chodzić do sklepu, chodzić na zakupy, iść na plac zabaw, iść do kina". Dla pary prezydenckiej priorytetem jest, aby ich potomstwo nie doświadczyło nadmiernych konsekwencji objęcia przez ojca najwyższego urzędu w państwie.

Normalne dzieciństwo dla Kasi

Najmłodsza pociecha prezydenckiej pary, Kasia, rozwija się w nietypowych okolicznościach, gdzie jej rodzina cieszy się dużą rozpoznawalnością, a publiczne wystąpienia są często obserwowane. Mimo to, Marta Nawrocka akcentuje, że kluczowe dla Kasi jest zaspokojenie typowych potrzeb dzieci w jej wieku.

- Kasia jest w takim wieku, że ona potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i bawić się na placu zabaw – stwierdziła pierwsza dama.

Z tego względu Nawroccy dążą do zapewnienia córce jak największej dozy normalności, a proste czynności, takie jak wyjścia na zakupy czy zabawa z rówieśnikami, odgrywają istotną rolę w jej życiu. W trakcie rozmowy, Bogdan Rymanowski poruszył kwestię możliwości swobodnego robienia zakupów przez Pierwszą Damę w obecnej sytuacji.

- Pewnie, że tak. Robimy to z Kasią bardzo często – odpowiedziała Marta Nawrocka.

Jej słowa wskazują, że pomimo obecności ochrony, licznych obowiązków reprezentacyjnych i zwiększonego zainteresowania mediów, rodzina prezydencka nie zamierza izolować się w Pałacu. Marta Nawrocka konsekwentnie podkreśla, że nadrzędnym celem jest zapewnienie dzieciom jak najbardziej zwyczajnego rozwoju, a dla małej Kasi, jak zaznacza jej matka, kluczowe są kontakty z rówieśnikami, swobodna zabawa i typowe dzieciństwo.

Prezent dla Kasi

W dalszej części rozmowy, dziennikarz zapytał o charakter kontaktów z innymi Pierwszymi Damami, dociekając, czy wykraczają one poza oficjalne wizyty i czy nawiązały się głębsze relacje.

- Jak się spotykamy, to jest ich więcej. Wiadomo, że gdy już poznałam panią Dianę z Litwy czy panią Mirabelę z Rumunii, bo z nimi miałam najczęstszy kontakt, to zbliżamy się do siebie. A jeżeli mogłabym powiedzieć, czy nawiązałam bliższe relacje, to myślę, że właśnie z panią prezydentową z Rumunii, panią Mirabelą. Obie jesteśmy debiutantkami - opowiadała. - Mamy do siebie numer telefonu, raz wymieniałyśmy uprzejmości. Ale też miłe z jej strony jest to – ona ma dzieci w podobnym wieku, ma córkę w wieku Kasi i ta dziewczynka przekazuje na przykład prezent dla Kasi. Wymieniamy się też doświadczeniami. Jesteśmy właśnie młodymi pierwszymi damami. Pani Mirabela zainspirowała się moim projektem fundacyjnym – to też było miłe – zapytała, czy mogłaby to wykorzystać u siebie w Rumunii w szkołach. Więc myślę, że to są zawsze cenne spotkania - dodała.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w strojach znanej projektantki:

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