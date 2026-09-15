Morawiecki pojechał na spotkanie z wyborcami, a trafił na wesele

Morawiecki jeździ po Polsce

Lider ugrupowania Rozwój Plus intensywnie walczy o poparcie w terenowych strukturach, dążąc do wyjścia z niskiego progu sondażowego. Formacja stawia na bezpośredni kontakt z obywatelami i budowanie kapitału politycznego poprzez bliskość z wyborcami.

Spot promujący Trójmiasto wywołał burzę w sieci! Kontrowersyjna rola Lecha Wałęsy

Mateusz Morawiecki próbuje podnieść poparcie na poziomie 5–6% poprzez aktywne spotkanie się z potencjalnymi wyborcami w całym kraju. Podczas podróży po kraju polityk spotkał się m.in. z mieszkańcami Żywiecczyzny na wspólnej imprezie grillowej.

Polityk trafił na wesele

Z kolei w województwie opolskim doszło do niespodziewanego zwrotu akcji, gdy były premier przyjął spontaniczne zaproszenie na lokalne przyjęcie ślubne. Polityk złożył nowożeńcom życzenia, chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć i bawił się z gośćmi, co natychmiast uwiecznił w swojej relacji na Instagramie.

22