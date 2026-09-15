Morawiecki pojechał na spotkanie z wyborcami, a trafił na wesele

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-15 5:00

W weekend Mateusz Morawiecki (58 l.) spotkał się z wyborcami Rozwoju Plus na Żywiecczyźnie. Później były premier skorzystał z zaproszenia na wesele w Otmuchowie. – Wszystkiego najlepszego Młodej Parze! – napisał polityk na Instagramie.

Morawiecki jeździ po Polsce

Lider ugrupowania Rozwój Plus intensywnie walczy o poparcie w terenowych strukturach, dążąc do wyjścia z niskiego progu sondażowego. Formacja stawia na bezpośredni kontakt z obywatelami i budowanie kapitału politycznego poprzez bliskość z wyborcami.

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Mateusz Morawiecki próbuje podnieść poparcie na poziomie 5–6% poprzez aktywne spotkanie się z potencjalnymi wyborcami w całym kraju. Podczas podróży po kraju polityk spotkał się m.in. z mieszkańcami Żywiecczyzny na wspólnej imprezie grillowej.

Polityk trafił na wesele

Z kolei w województwie opolskim doszło do niespodziewanego zwrotu akcji, gdy były premier przyjął spontaniczne zaproszenie na lokalne przyjęcie ślubne. Polityk złożył nowożeńcom życzenia, chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć i bawił się z gośćmi, co natychmiast uwiecznił w swojej relacji na Instagramie.

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MATEUSZ MORAWIECKI