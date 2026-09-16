Wyluzowany Karol Nawrocki słuchał orkiestry, nagle zrobił coś niespodziewanego! Wszystko się nagrało

Centrum Kultury w Olesznie zostało nazwane imieniem sierżanta Michaela Ollisa, amerykańskiego żołnierza, który oddał życie, ratując polskiego oficera w Afganistanie.

Sierżant Michael Ollis poświęcił życie, osłaniając własnym ciałem kapitana Karola Cierpicę podczas ataku talibów na bazę FOB Ghazni w Afganistanie w 2013 roku.

Jego heroizm został uhonorowany międzynarodowo, m.in. amerykańskim Medalem Honoru oraz polskimi odznaczeniami, w tym Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

W Olesznie, rodzinnej miejscowości kapitana Karola Cierpicy, Centrum Kultury zostało nazwane imieniem sierżanta Michaela Ollisa. Ceremonia odbyła się 16 września, w dniu, w którym amerykański żołnierz obchodziłby 37. urodziny. W uroczystości, której motywem przewodnim było „Jeden cel – pokój”, uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, odsłaniając tablicę upamiętniającą Ollisa.

Losy kpt. Karola Cierpicy i sierż. Michaela Ollisa splotły się 28 sierpnia 2013 roku podczas ataku talibów na bazę FOB Ghazni w Afganistanie. Sierżant Ollis, po zabezpieczeniu swoich żołnierzy, powrócił do walki. Widząc rannego kpt. Cierpicę, osłonił go własnym ciałem, poświęcając życie, by uratować polskiego oficera.

Heroizm sierżanta Ollisa został uhonorowany międzynarodowo. W USA otrzymał pośmiertnie Medal Honoru, który jego rodzice odebrali od prezydenta Donalda Trumpa. Polska uhonorowała go Złotym Medalem Wojska Polskiego, Gwiazdą Afganistanu oraz Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, przyznanym na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rodzina Ollisa odebrała to odznaczenie w Białym Domu.

- Polska pamięta, że oddał życie, ratując polskiego żołnierza. Polska uznaje go za swojego bohatera - mówił szef MON.

Karol Nawrocki przyłapany

W pewnym momencie udało się przyłapać Karola Nawrockiego, gdy słuchał występu orkiestry grającej słynny motyw muzyczny z filmu o Rockim Balboa. Widać, że prezydent był wyjątkowo wyluzowany i w świetnym humorze. Z uśmiechem na ustach kiwał głową w rytm muzyki. W pewnej chwili stało się coś niespodziewanego - prezydent zauważył, że jest nagrywany i puścił oczko prosto do kamery! Po skończonym występie podszedł do dyrygenta i można usłyszeć, że dziękuje za wspaniałe wykonanie.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego w Olesznie:

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