5. sezon "Magii nagości. Polska" już na ekranach. Odświeżona formuła i nowe zasady zaskoczą widzów

Nowa edycja "Magii nagości. Polska"

Format "Magia nagości. Polska" opiera się na nietypowych zasadach, gdzie kandydaci do związku są oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała. Ten odważny eksperyment społeczny przełamuje stereotypy związane z atrakcyjnością, będąc jednocześnie jednym z najpopularniejszych show tego typu w kraju. Czwarta edycja przyciągnęła przed telewizory prawie 3 miliony widzów. Najnowszy, piąty sezon to 6 epizodów, z których każdy przedstawia dwoje uczestników dokonujących wyboru. Gospodynią programu ponownie została Julia Oleś.

Zmiany w 5. sezonie "Magii nagości. Polska"

Najnowsza odsłona "Magii nagości" charakteryzuje się wyższą jakością produkcji i zmienioną scenografią, która teraz bardziej przypomina kultową brytyjską wersję. Wśród osób szukających miłości znajdziemy przedstawicieli różnych pokoleń i typów urody, udowadniających, że ideał piękna nie istnieje. Po raz pierwszy w polskiej edycji zobaczymy również poliamoryczną parę. Tradycyjnie, po dokonaniu wyboru, bohaterowie udają się na randkę, by zweryfikować swoje pierwsze wrażenia. To właśnie te spotkania pokazują, czy fizyczna fascynacja ma szansę przerodzić się w coś więcej.

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Kim są uczestnicy 5. edycji "Magii nagości. Polska"?

Trzonem programu są jego uczestnicy, którzy odważyli się na poszukiwanie miłości w sposób niezwykle szczery i bezpośredni. Kto wystąpi w nowych odcinkach? 43-letnia Patrycja z Warszawy szuka wysportowanego mężczyzny, który będzie dzielił z nią jej zainteresowania. 35-letni Łukasz z Białegostoku stawia na spontaniczność, poczucie humoru i otwartość. 37-letnia Jolanta i 44-letni Krzysztof tworzą parę, która jest gotowa na przyjęcie trzeciej osoby do swojego związku. Kolejne etapy programu to okazja do rozmów o potrzebach i upodobaniach, a ostateczne decyzje są weryfikowane podczas tradycyjnych spotkań na żywo.

Gdzie oglądać nowe odcinki "Magii nagości. Polska"?

Najnowszy, piąty sezon randkowego show "Magia nagości. Polska" jest emitowany wyłącznie na platformie streamingowej FILMBOX+ Stream.

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