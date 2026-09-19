Huczne weselicho słynnych tenisistów! Gratulacje płyną od największych gwiazd, cóż to był za bal!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-09-19 17:47

Mackenzie McDonald, znany amerykański tenisista, powiedział "tak"! Były 37. zawodnik świata poślubił swoją wieloletnią partnerkę, Marię Mateas. Uroczystość wywołała spore poruszenie w tenisowym środowisku, a gratulacje płyną od największych gwiazd. Co ciekawe, jego wybranka również jest profesjonalną zawodniczką, a na co dzień wspiera go w bardzo nietypowej roli.

  • Znany amerykański tenisista Mackenzie McDonald zakończył kawalerskie życie, poślubiając Marię Mateas w wydarzeniu, które wywołało poruszenie w tenisowym środowisku.
  • Wielkie weselicho zgromadziło gratulacje od największych gwiazd, a co intrygujące, wybranka tenisisty jest nie tylko zawodniczką, ale i kluczową postacią w jego sztabie.
  • Sprawdź, jak prezentowała się para młoda, kto bawił się na tym wyjątkowym balu i odkryj niezwykłą rolę, jaką pełni żona w karierze sportowej swojego męża!

Ślub w tenisowym świecie. "Pan i Pani McDonald"

Koniec z kawalerskim życiem! Mackenzie McDonald, dla którego ostatnim oficjalnym występem były kwalifikacje do US Open pod koniec sierpnia, postanowił zrobić sobie przerwę od sportowej rywalizacji. Powód był wyjątkowy – ślub z ukochaną Marią Mateas. Para młoda podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z krótkim, ale wymownym podpisem.

- Mr. and Mrs. McDonald – ogłosili nowożeńcy na Instagramie.

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Pod postem natychmiast posypały się gratulacje od fanów i przyjaciół z kortu. Ciepłe słowa przesłali między innymi czołowi amerykańscy zawodnicy, tacy jak Tommy Paul, Coco Gauff czy Taylor Townsend. To pokazuje, jak ważną i lubianą parą w tenisowym tourze są McDonald i Mateas.

Kim jest Maria Mateas? To nie tylko żona, ale i... trenerka!

Para, która zaręczyła się w kwietniu ubiegłego roku, doskonale rozumie wyzwania, jakie niesie ze sobą życie profesjonalnego sportowca. Maria Mateas sama jest zawodową tenisistką, co z pewnością ułatwia im wspólne funkcjonowanie w wymagającym świecie ciągłych podróży i turniejów.

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Co więcej, w ostatnim czasie stała się ona niezwykle ważną częścią sztabu swojego męża. Jak donoszą media, Mateas coraz częściej towarzyszy 31-letniemu Amerykaninowi podczas zawodów, wspierając go w roli podróżującej trenerki. To nietypowe połączenie ról pokazuje, jak silna i wszechstronna jest ich relacja.

Jak prezentowała się para młoda i kto jeszcze bawił się na ich weselu? Zobacz wyjątkowe zdjęcia z tej uroczystości w naszej galerii!

Mackenzie McDonald z Marią Mateas pokazującą pierścionek. Obok miniatura ze ślubu pary, o którym pisze SE.
Galeria zdjęć 11

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