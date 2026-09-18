Przed walką w KSW jej ciało zmieniło się nie do poznania! Forma taka, że szczęka opada

Hanka Gelnarova to czeska influencerka, która bardzo dobrze odnalazła się w świecie freak-fightów i pokochała sporty walki. Została mistrzynią rodzimej organizacji Clash MMA, a w październiku 2024 roku zadebiutowała w KSW. Czeszka zachwyca nie tylko w klatce, ale również w mediach społecznościowych, gdzie na samym Instagramie śledzi ją ponad 200 tysięcy użytkowników. Teraz czeka ją druga walka w KSW, przed którą w lipcu podzieliła się z fanami niezwykłym porównaniem swojej sylwetki, zestawiając aktualną formę z latami 2022 i 2024. Różnica jest kolosalna, a szczególną dumę odczuwa z efektów pracy, jaką włożyła w ujędrnienie pośladków. Jej ciało stało się symbolem sportowej dyscypliny i ciężkich treningów!

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Gwiazda KSW i jej metamorfoza, która budzi podziw

Co stoi za taką przemianą? Gelnarova nie ukrywa, że jej droga nie zawsze była łatwa. Kluczem do sukcesu jest dla niej... patrzenie na stare zdjęcia. W jednym ze swoich wpisów na Instagramie szczerze wyznała: "Dziś czuję się silna i pewniejsza siebie. Oczywiście, wciąż są dni, kiedy patrzę w lustro i mówię sobie, że jestem gruba. [...] Ale potem patrzę na stare zdjęcia i mówię sobie, jaką drogę przeszłam".

Dla wielu sportowców utrzymanie motywacji bywa wyzwaniem. Czeszka znalazła na to prosty sposób. "Niedawno ktoś mnie zapytał, co mnie motywuje, gdy sama ją tracę. Odpowiedź jest prosta – moje stare zdjęcia. Przypominają mi, gdzie już nie chcę być" – wyjaśniła. To właśnie wspomnienie dawnego samopoczucia jest dla niej najsilniejszym bodźcem do działania. Jej cel jest jasny: "Chcę czuć się dobrze w swoim ciele. Chcę być zdrowa. Chcę być pewna siebie".

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Ta mentalna siła i fizyczna przemiana sprawiają, że forma Hanki Gelnarovej przed walką na KSW 121 budzi ogromny podziw. W sobotę, 19 września w Libercu, okaże się, czy to wystarczy w starciu z debiutującą w KSW Małgorzatą Popowicz.