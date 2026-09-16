Szczęśliwa Anna Lewandowska znów w Hiszpanii! Zdjęcia mówią wszystko. "Nie ma jak w domu"

Zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej Anna Lewandowska, jako jedna z najważniejszych polskich ikon stylu, wspierała projektantkę Magdę Butrym podczas jej debiutanckiego pokazu na New York Fashion Week. Wydarzenie przyciągnęło światowe gwiazdy, a obecność Lewandowskiej była szeroko komentowana w mediach. Jednak nawet blichtr i prestiż jednego z największych modowych wydarzeń na świecie nie mógł zatrzymać jej na długo z dala od kolejnych zobowiązań!

Tak zmieniała się Anna Lewandowska. Kiedyś skromna karateczka, dziś królowa biznesu. Zobacz jej metamorfozę

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Szczęśliwa Anna Lewandowska znów w Hiszpanii! "Nie ma jak w domu"

Słynna trenerka personalna podzieliła się z milionami swoich obserwatorów na Instagramie serią niezwykle ciepłych i osobistych kadrów po powrocie do Barcelony! Opublikowała zdjęcie przytulnego salonu w swoim hiszpańskim domu, dając jasno do zrozumienia, że to jest jej azyl. Podpis "Home sweet home" ("Nie ma jak w domu") rozwiał wszelkie wątpliwości co do jej uczuć związanych z tym miejscem. Radość z powrotu była tym większa, że niemal natychmiast spotkała się z przyjaciółkami, z którymi nawiązała bliskie relacje podczas pobytu w Hiszpanii, m.in. z żoną piłkarza Frenkiego de Jonga, Mikky Kiemeney.

Dla rodziny Lewandowskich przeprowadzka do Katalonii w 2022 roku była początkiem nowego, ważnego rozdziału. Choć niedawne zobowiązania zawodowe Roberta Lewandowskiego wiązały się z kolejnymi zmianami i wyprowadzką do Chicago, Anna wielokrotnie podkreślała, jak bardzo pokochała Barcelonę. To właśnie tam znajduje się jej studio treningowe, tam zbudowała sieć przyjaźni i tam, jak sama przyznaje, czuje się najlepiej. Widać to od razu po jej przylocie do stolicy Katalonii!

A tak prezentowała się Anna Lewandowska na wspomnianym New York Fashion Week: