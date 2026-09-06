Tak zmieniała się Anna Lewandowska. Kiedyś skromna karateczka, dziś królowa biznesu. Zobacz jej metamorfozę

Anna Lewandowska, dziś królowa biznesu, świętuje urodziny, a jej droga na szczyt rozpoczęła się na macie, gdzie jako karateczka zdobyła aż 38 medali.

Przełomowe spotkanie z Robertem Lewandowskim w 2007 roku zapoczątkowało budowę potężnego imperium, które rozrosło się od bloga po globalne marki.

Odkryj, jak ta niezwykła metamorfoza z utytułowanej sportsmenki w światową ikonę biznesu zainspirowała miliony, i poznaj jej pełną historię.

Zaczynała na macie, nie na salonach

Zanim świat poznał ją jako Annę Lewandowską, była Anną Stachurską. Urodzona w Łodzi, od najmłodszych lat wykazywała sportowy zacięcie. Mając zaledwie 11 lat, za namową wuja, rozpoczęła treningi karate w Pruszkowie. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Przez lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń, nieraz w trudnej sytuacji rodzinnej, zbudowała imponującą karierę.

Przeczytaj także: Lech Poznań podejmuje Raków Częstochowa. Zaskakujący szlagier kolejki

Na swoim koncie ma łącznie aż 38 medali mistrzostw Polski, Europy i świata w karate tradycyjnym. Pierwszy krążek zdobyła już w 2005 roku, a potem regularnie stawała na podium, udowadniając swoją determinację i talent. To właśnie sport ukształtował jej charakter i nauczył dyscypliny, która później stała się kluczem do sukcesu w biznesie.

Przełom w życiu. Tak poznała Roberta

Choć na macie odnosiła spektakularne sukcesy, prawdziwy przełom w jej życiu nastąpił w 2007 roku. To właśnie wtedy, podczas sportowego obozu integracyjnego, jej drogi skrzyżowały się z Robertem Lewandowskim, wówczas obiecującym piłkarzem Znicza Pruszków. Między dwójką sportowców od razu zaiskrzyło, choć Robert, dla żartu, przedstawił się jej jako "Andrzej". Sześć lat później, 22 czerwca 2013 roku, w podwarszawskim Serocku, para stanęła na ślubnym kobiercu, a Anna Stachurska stała się Anną Lewandowską.

Zobacz też: Jan Tomaszewski grzmi w sprawie Lewandowskiego. "Jesteśmy za biedni"

To był początek nowego rozdziału. Wkrótce na świat przyszły ich dwie córki: Klara (ur. 4 maja 2017) i Laura (ur. 6 maja 2020). Rola żony i matki nie sprawiła jednak, że zwolniła tempo. Wręcz przeciwnie – z nową energią wkroczyła w świat biznesu. Już w 2013 roku założyła bloga „Healthy Plan by Ann”.

Od sportsmenki do biznesowego imperium

Dziś Anna Lewandowska to prawdziwa kobieta-instytucja. W 2016 roku stworzyła markę zdrowej żywności Foods by Ann, a dwa lata później uruchomiła aplikację mobilną Diet & Training by Ann, która została pobrana już niemal 4 miliony razy.

QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego? Alicja Stefania Henryka Iwona Następne pytanie

32