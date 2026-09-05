Ta piękność rozkochała w sobie tłumy. Zawodnik Legii zdobył jej serce!

Bartosz Olszewski
2026-09-05 11:11

Na takie relacje zawsze patrzy się z dużą ciekawością. Czy to będzie miłość, która wytrzyma do końcowej syreny? Ellie Brown znana jest w całej Wielkiej Brytanii. Popularność zyskała, dzięki programowi "Love Island", popularnemu formatowi również w naszym w kraju. A do Polski Brown zawita pewnie wiele razy, bowiem tutaj ulokowała swoje uczucia. Celebrytka związała się z nowym koszykarzem Legii Warszawa – Devonem Danielsem IV. Na bemowskiej hali może swoją obecnością przyćmić gwiazdy koszykarskiego parkietu...

Ellie Brown dała się poznać szerszej publiczności za sprawą brytyjskiego „Love Island”. Choć od jej udziału w popularnym reality show minęło już trochę czasu, celebrytka wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Jej profil na Instagramie obserwuje około milion osób, a Brown regularnie dzieli się tam zdjęciami, które przyciągają uwagę fanów.

W znanym reality-show nie udało jej się znaleźć partnera (ani sięgnąć po główną nagrodę), jej miłość jest... w Warszawie! I to w Legii. Brown związała się z Devonem Danielsem IV, który przed sezonem dołączył do koszykarskiej Legii Warszawa.

Amerykanin ma już spore doświadczenie w europejskim baskecie. Ostatnio reprezentował niemiecki Hamburg Towers, a wcześniej występował w litewskim Juventusie Utena. W barwach tego zespołu pojawił się na parkiecie osiem razy, a także zagrał w dwóch spotkaniach kwalifikacyjnych do Ligi Mistrzów.

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Ellie Brown, piękność popularna w całej Anglii jest z zawodnikiem Legii [Zdjęcia]

Ellie Brown na plaży. Obok na miniaturze Devon Daniels IV. O partnerce koszykarza Legii przeczytasz na SE.
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Wcześniej Daniels IV zaliczył epizod w serbskim Spartaku Subotica, a sezon zakończył w greckim Panioniosie. Zawodnik ma również polski epizod w swoim CV. Trzy lata temu występował w Spójni Stargard, notując średnio 16 punktów, 4,9 zbiórki oraz 2,4 asysty na mecz. Rok wcześniej grał natomiast w G-League, reprezentując Raptors 905.

Mamy nadzieję, że piękna Ellie Brown już wkrótce zawita do Warszawy i pojawi się na trybunach bemowskiej hali podczas meczu Legii. Powinna zorganizować sobie karnet, a tak się składa, że w piątek (3 września) ruszyła sprzedaż karnetów...

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LEGIA WARSZAWA