Najpiękniejsza siatkarka w historii ma już 47 lat! Włoska piękność nadal zachwyca urodą i figurą

Bartosz Olszewski
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2026-09-05 10:20

Los zetknął polskie siatkarki w półfinale mistrzostw Europy z Włoszkami. Myśląc o Italii w kontekście żeńskiej siatkówki, od razu mamy przed oczami piękną Francescę Piccinini. Przyjmująca karierę zakończyła przed pięcioma lata, ale nadal rozpala wyobraźnię. Najpiękniejsza siatkarka w historii ma już 47 lat i ciągle zachwyca urodą i figurą. W galerii prezentujemy zmysłowe zdjęcia Piccinini z ostatnich lat.

Najpiękniejsza siatkarka w historii ciągle wygląda fantastycznie

Siatkówka to sport, który w Polsce cieszy się ogromną popularnością, przede wszystkim z powodu sukcesów męskiej kadry. Teraz jednak w ME siatkarek furorę robią nasze panie, które wychodzą z cienia panów. W półfinale turnieju trafiły na Włoszki. Na Półwyspie Apenińskim siatkówka także ma sporo fanów. Tam od dawna jednak mocna jest i drużyna panów, i pań. Jedna włoska zawodniczka - mimo że od dawna już nie występuje na parkiecie - do dziś jest podziwiana za swoją znakomitą grę i za nieziemską urodę. Lata lecą, a Francesca Piccinini, bo o niej mowa, ciągle zachwyca wyglądem. Jej ciało - zarówno z przodu, jak z tyłu - wygląda fantastycznie. Włoszka, która przez wielu uznawana jest za najpiękniejszą siatkarkę w historii, wcale się nie starzeje. W galerii pokazujemy jej gorące zdjęcia z ostatnich lat, na których Francesca Piccinini występuje niemal bez ubrań. Figura niczym u nastolatki robi kolosalne wrażenie!

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Galeria: Najpiękniejsza siatkarka w historii Francesca Piccinini na gorących zdjęciach

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Francesca Piccinini kariera. Znakomita siatkarka robiła też furorę w branży modowej

Francesca Piccinini z reprezentacją Italii ma swoim koncie ma m.in. mistrzostwo Europy, Puchar Świata i zwycięstwo na żeńskim siatkarskim mundialu. Podczas kariery klubowej z kolei aż 13 razy sięgała po mistrzostwo Włoch. Do tego siedmiokrotnie wygrywała Ligę Mistrzyń. Warto też zwrócić uwagę na sportową długowieczność najpiękniejszej siatkarki w historii. W Serie A Francesca Piccinini rozegrała aż 451 mecze, co jest rekordem wszechczasów.

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Z racji swojej urody zawodniczka robiła też furorę w branży modowej. W 2004 roku ukazał się nawet kalendarz z jej rozbieranymi zdjęciami dla magazynu "Men’s Health". Ciało najpiękniejszej siatkarki w historii można było oglądać także w magazynie "Playboy". Patrząc na nowe zdjęcia Włoszki, widać, że przez lata na urodzie nic nie straciła. 

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SIATKÓWKA
Francesca Piccinini