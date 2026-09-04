Zabawna wpadka Igi Świątek w luksusowym hotelu. Jego dyrekcja reaguje

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-09-04 17:11

Iga Świątek znów pokazała, że potrafi rozbawić fanów poza kortem. Tym razem bohaterami historii stały się… ogórki kiszone. W trakcie US Open, podczas pobytu w luksusowym The Plaza Hotel na Manhattanie, tenisistka zostawiła je na dłużej w lodówce. Efekt? Pokój wypełnił charakterystyczny zapach.

Iga Świątek
Autor: Wojciech Kubik

Iga Świątek dostała sympatyczny prezent od dyrekcji luksusowego hotelu The Plaza na nowojorskim Manhattanie. Jak co roku polska gwiazda mieszka w nim w trakcie US Open. Kiedy wróciła do hotelowego pokoju, zastała w nim... pluszowego ogórka kiszonego.

A wszystko w związku z zabawną wpadką naszej mistrzyni. Iga Świątek zdradziła na Instagramie, że... zostawiła na dłużej w lodówce ogórki kiszone i o nich zapomniała. Efekt? W pokoju unosił się charakterystyczny zapach kiszonek.

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"A zatem… Czy przypadkiem zostawiłam ogórki kiszone w lodówce na dłuższy czas i przez kilka dni czułam je w pokoju? Być może. The Plaza, kocham was” - napisała Iga Świątek, zamieszczając zdjęcie pluszowego ogórka, który dostała od dyrekcji hotelu.

Przy maskotce Iga zastała ręcznie zapisaną karteczkę:

„Iga. Słyszeliśmy, że byłaś w lekkich tarapatach… Tu masz nowego ogórka, którego możesz zatrzymać na zawsze (bez zapachu). Jazda! Pozdrawiamy,Zespół Plaza”

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Gra słów genialna – angielski idiom „in a pickle” (pickle to po angielsku ogórek kiszony) oznacza „być w tarapatach”. Iga znów pokazała, że potrafi śmiać się z samej siebie. A The Plaza Hotel? Zdecydowanie dostał punkty za poczucie humoru.

Wpadka Igi Świątek
Autor: Archiwum prywatne
Iga Świątek i Carlos Alcaraz na imprezie w Nowym Jorku
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IGA ŚWIĄTEK