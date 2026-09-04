To jednak nie koniec! Ewa Chodakowska się rozwodzi, ale są nowe wiadomości Nietypowa sytuacja

Ewa Chodakowska rozwód. "Nie ma tutaj winnego ani ofiary"

Ewa Chodakowska do tej pory znana była głównie jako trenerka, która w branży fitness zbudowała prawdziwe imperium. Jak przystało na swoją profesję, sama "Choda" imponuje swoim pięknie wyrzeźbionym ciałem, na które zapracowała odpowiednią dietą i regularnymi treningami. Zdjęcia trenerki rozpalają zmysły internautów, a część z gorących fotografii robił jej mąż - Lefteris Kavoukis, z którym Ewa Chodakowska właśnie się rozstała.

Niełatwo zamknąć tak ważną część życia w kilku zdaniach... Przez te wszystkie lata byliśmy dla siebie miłością, rodziną, przyjaciółmi i partnerami w budowaniu wspólnego świata... Daliśmy sobie wszystko, co mieliśmy do zaoferowania. Przeżyliśmy razem wiele pięknych chwil, odnieśliśmy wiele sukcesów i stworzyliśmy coś, z czego oboje jesteśmy dumni. To, czym dzieliliśmy się z Tobą, było prawdziwe - i koniec naszego małżeństwa nie odbiera wartości żadnemu z tych lat

- napisała trenerka w obszernym wpisie na Instagramie. W dalszej części dodała, że rozwód nie jest wynikiem "zdrady, osoby trzeciej ani różnic dotyczących rodzicielstwa". - Nie ma tutaj winnego ani ofiary - podkreśliła Ewa Chodakowska. Potem zamieściła kolejny wpis, w którym znalazły się nowe wiadomości dotyczące rozstania. Okazje się, że rozstanie faktycznie jest, ale... nie do końca.

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Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis nadal będą razem pracować

Trenerka wytłumaczyła, o co chodzi. Już wiemy, że rozstanie odbywa się z wielką klasą, bez publicznego prania brudów. To jednak nie wszystko. Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis nadal będą razem pracować!

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Kończymy nasze małżeństwo, ale nie przekreślamy 17 wspólnych lat. Nie kończymy przyjaźni, szacunku ani wspólnej pracy. Chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie: zawodowo nadal jesteśmy zespołem (...) Wszystkie nasze projekty pozostają bez zmian (...) Prywatnie idziemy dalej osobnymi drogami. Zawodowo wciąż tworzymy razem...

- zaznaczyła "Choda".

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