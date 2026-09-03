Georgina Rodriguez kusiła dużymi piersiami na festiwalu w Wenecji! Odważna stylizacja żony Ronaldo

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-09-03 19:52

Georgina Rodriguez jak co roku pojawiła się na Festiwalu Filmowym w Wenecji i skradła show odważną stylizacją eksponującą duży biust. Zobaczcie zdjęcia.

Georgina Rodriguez od kilku lat pojawia się na Festiwalu Filmowym w Wenecji i teraz przyleciała do słynnego miasta zakochanych. W północnej Italii żona Cristiano Ronaldo w swoim stylu zachwyciła odważną kreacją. Na jej dłoniach lśniły okazałe pierścionki i obrączka ślubna, ale wzrok mężczyzn przyciągał mocno wyeksponowany duży biust argentyńsko-hiszpańskiej piękności.

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Georgina w eleganckiej brązowej koszuli rozpięła kilka guzików i zsunęła ją z lewego ramienia, odsłaniając biustonosz. Dopełnieniem stylizacji były białe spodnie, szpilki, okulary przeciwsłoneczne i skórzana torebka z luksusowego domu mody Hermes. Zdjęcia Georginy Rodriguez z Wenecji i inne seksowne fotki Hiszpanki prezentujemy w naszej galerii.

GALERIA: Georgina Rodriguez kusiła dużym biustem na festiwalu w Wenecji

Georgina Rodriguez
Galeria zdjęć 61
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GEORGINA RODRIGUEZ