Georgina Rodriguez kusiła dużymi piersiami na festiwalu w Wenecji! Odważna stylizacja żony Ronaldo

Georgina Rodriguez od kilku lat pojawia się na Festiwalu Filmowym w Wenecji i teraz przyleciała do słynnego miasta zakochanych. W północnej Italii żona Cristiano Ronaldo w swoim stylu zachwyciła odważną kreacją. Na jej dłoniach lśniły okazałe pierścionki i obrączka ślubna, ale wzrok mężczyzn przyciągał mocno wyeksponowany duży biust argentyńsko-hiszpańskiej piękności.

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Georgina w eleganckiej brązowej koszuli rozpięła kilka guzików i zsunęła ją z lewego ramienia, odsłaniając biustonosz. Dopełnieniem stylizacji były białe spodnie, szpilki, okulary przeciwsłoneczne i skórzana torebka z luksusowego domu mody Hermes. Zdjęcia Georginy Rodriguez z Wenecji i inne seksowne fotki Hiszpanki prezentujemy w naszej galerii.

GALERIA: Georgina Rodriguez kusiła dużym biustem na festiwalu w Wenecji

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