Julita Piasecka na prywatnych zdjęciach. Wszyscy zachwycają się urodą polskiej siatkarki!

KH
Bartosz Olszewski
2026-09-01 12:06

Podczas trwających mistrzostw Europy siatkarek jest jedną z kluczowych postaci reprezentacji Polski. Grająca na pozycji przyjmującej Julita Piasecka zachwyca jednak nie tylko umiejętnościami na parkiecie, ale także niezwykłą urodą, która przyciąga uwagę kibiców i mediów! W przeszłości zrezygnowała zresztą z modelingu dla siatkówki, za co możemy być wdzięczni. Tylko spójrz na te zdjęcia polskiej siatkarki!

Nie każdy wie, że sportowa kariera Julity Piaseckiej wisiała kiedyś na włosku. Jako 15-latka stanęła przed poważnym dylematem: siatkówka czy modeling. Młoda zawodniczka miała już za sobą pierwsze kroki w świecie mody, w tym wyjazd do Paryża i propozycje od profesjonalnych agencji. „To był moment, gdy przechodziłam do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku i zdawałam sobie sprawę, że nie będzie opcji, aby to połączyć, więc sobie odpuściłam” – wyznała w jednym z wywiadów.

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Mimo że miała realne szanse na międzynarodową karierę w modelingu, postawiła wszystko na jedną kartę – siatkówkę. Dziś traktuje modeling wyłącznie jako hobby, a piorunujące efekty można podziwiać między innymi w jej mediach społecznościowych!

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Zachwycają się polską siatkarką. Julita Piasecka powala na prywatnych zdjęciach

Decyzja o poświęceniu się sportowi okazała się strzałem w dziesiątkę. Julita Piasecka szybko pięła się po szczeblach kariery. Jej talent, ciężka praca i dobra gra w klubie zaowocowały powołaniami do reprezentacji Polski prowadzonej przez trenera Stefano Lavariniego. Dziś jest ważnym ogniwem biało-czerwonych, rozpoczynając każdy mecz mistrzostw Europy w wyjściowym składzie. Popularność przyjmującej rośnie wprost proporcjonalnie do roli w kadrze, a niespełna 24-latką zachwycają się już fani na całym świecie!

Prywatnie Piasecka to osoba o artystycznej duszy. Jak sama przyznaje, piękno ją wzrusza, dlatego w wolnych chwilach lubi oderwać się od sportowej rywalizacji, odwiedzając muzea i obcując ze sztuką. Takie wypady często relacjonuje w social mediach, gdzie nie brakuje też jej naprawdę efektownych zdjęć. Więcej fotografii pięknej Julity Piaseckiej znajdziesz w naszej galerii.

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