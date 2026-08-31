Tomasz Fornal kończy 29 lat. Zaskakujące wyznanie. „Chciałbym kiedyś przeżyć to, co Błachowicz”

Tomasz Fornal, gwiazdor polskiej siatkówki, świętuje 29. urodziny, zaskakując fanów swoimi planami na przyszłość, które wykraczają daleko poza boisko.

Mimo wzorowego profesjonalizmu na parkiecie, Fornal realizuje się w świecie mody, wirtualnych gier jako "gangster", a nawet marzy o przeżyciu emocji niczym Jan Błachowicz w MMA.

Odkryj, dlaczego siatkarz kategorycznie odrzuca karierę trenerską i co naprawdę fascynuje go po zejściu z parkietu, by poznać jego zaskakujące aspiracje!

Tomasz Fornal od lat należy do ścisłej czołówki polskich siatkarzy, a jego gra regularnie zachwyca kibiców w kraju i na świecie. W dniu swoich 29. urodzin przyjmujący reprezentacji Polski może z dumą patrzeć na swoje dotychczasowe osiągnięcia. Okazuje się jednak, że sport to niejedyna jego pasja, a po zejściu z parkietu gwiazdor pokazuje zupełnie inną, zaskakującą twarz.

Projektant mody i gangster z Los Santos

Poza boiskiem siatkarz z powodzeniem realizuje się w świecie mody. We współpracy ze znaną marką odzieżową 4F wydał już drugą autorską kolekcję. Jak sam przyznaje, to dla niego spełnienie marzeń z dzieciństwa.

- Działamy na różnych szczeblach, nie tylko siatkarskich. Cieszę się, to spełnienie dziecięcych marzeń. Masz swoje ciuchy, ze swoim autografem na metce, takie, jakie chcesz - mówi z dumą Fornal.

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Prawdziwą odskocznią od sportowej presji są dla niego gry komputerowe. Siatkarz marzy o stworzeniu idealnego „gaming roomu” i regularnie rywalizuje w popularnej grze League of Legends. Najciekawiej robi się jednak, gdy wciela się w postać w wirtualnym świecie Grand Theft Auto.

- Jestem tam gangsterem, który napada na sklepy. To jest odgrywanie postaci, ja gram gangstera w świecie Los Santos. Oczywiście w grze - zdradza z uśmiechem siatkarz.

Zamiast trenować, wolałby wejść do klatki

Co Tomasz Fornal zamierza robić po zakończeniu kariery? Fani, którzy widzieliby go w roli trenera lub prezesa, mogą być rozczarowani. Sam zawodnik kategorycznie wyklucza taką możliwość, tłumacząc to brakiem cierpliwości.

- Kocham grać mecze, ale sądzę, że nie ma takiej funkcji dla mnie, która byłaby odpowiednia. Trenerem nie będę, nie mam cierpliwości. Prezesem też nie - stwierdza stanowczo.

Zamiast tego fascynuje go zupełnie inna dyscyplina – MMA. Fornala intrygują emocje, jakie towarzyszą zawodnikom wchodzącym do klatki. Nie interesują go jednak walki celebrytów, a prawdziwy, zawodowy sport.

- Bardziej mnie interesuje, co czuje na przykład Jan Błachowicz, który idzie przez całą halę i wie, że za chwilę będzie się bił o pas mistrzowski UFC. To są dla mnie emocje, które są naprawdę fascynujące i które chciałbym kiedyś przeżyć - wyznaje.

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Na pytanie o ewentualny udział w „Tańcu z Gwiazdami”, odpowiada ze śmiechem, że „byłoby ciekawie”, ale ocenia siebie jako marnego tancerza, choć dodaje: „nigdy nie mów nigdy”. Na razie jednak kibice mogą być spokojni – Tomasz Fornal wciąż zamierza zachwycać na siatkarskich parkietach.

QUIZ: Co wiesz o polskiej siatkówce? Pytanie 1 z 12 1. Który siatkarz reprezentacji Polski zdobywał złoty medal mistrzostw Europy (2009) i jest obecny podczas imprezy w 2023 roku? Paweł Zatorski Karol Kłos Bartosz Kurek Następne pytanie

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