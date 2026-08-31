Religijne zamieszanie w rodzinie Adama Małysza! Skoczek wyjawił szczegóły

Adam Małysz przestał być prezesem i zajął się sprzątaniem

Adam Małysz przez lata dostarczał nam wielkich wzruszeń, dzięki swoim triumfom na skoczniach całego świata. Potem sportowiec realizował się w rajdach samochodowych, by w końcu zostać prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Na tym stanowisku "Orzeł z Wisły" wytrzymał zaledwie jedną kadencję. W kolejnych wyborach Adam Małysz po prostu postanowił nie startować. Nowym szefem PZN został Apoloniusz Tajner, który pełnił już tę funkcję wcześniej, i to aż przez 16 lat (w latach 2002-2022)! Małysz po opuszczeniu stanowiska udał się na trzytygodniowy urlop, a potem zajął się sprzątaniem, o czym opowiadał w rozmowie z Polsat News. Teraz słynny skoczek udzielił kolejnego wywiadu, gdzie tym razem opowiedział o religijnym zamieszaniu w jego rodzinie.

Galeria: Tak zmienił się Adam Małysz. Od chłopca do dyrektora

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Zamieszanie religijne w rodzinie Adama Małysza. Skoczek wygadał, jak to wygląda

W "Pytaniu na śniadanie" TVP Adam Małysz wyjawił, że jego zięć jest ewangelikiem, a córka - katoliczką. Co ciekawe, także w małżeństwie skoczka i byłego już prezesa PZN sytuacja jest podobna. Izabela Małysz - tak jak córka Karolina - wyznaje katolicyzm, a Adam Małysz jest ewangelikiem (tak jak zięć). Trochę to zagmatwane, ale co ważne, wszyscy darzą się szacunkiem i szanują wiarę innych członków rodziny. O perypetiach religijnych w rodzinie swego czasu mówiła także Karolina Małysz.

Spojrzeliśmy, jak wygląda Izabela Małysz i odebrało nam mowę. Na jej twarzy widać wszystko. Tego już nie da się ukryć

Na pewno wiara ewangelicka jest łatwiejsza. Jest tam spowiedź ogólna. Poza tym ksiądz może mieć rodzinę. Wiara katolicka jest dużo ostrzejsza

– wyznała kiedyś córka skoczka w rozmowie z portalem Onet. Kobieta nie kryła się z tym, że wyznanie protestanckie ją interesuje.

Ciągnie mnie do protestanckiej wiary, ale jestem katoliczką i szanuję obrzędy, jakie panują w moim Kościele. Na ten moment na pewno nie ma tematu zmiany wiary

- zaznaczyła Karolina Małysz.