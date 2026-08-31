Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Poruszające zdjęcia żałobników. Wśród nich słynny siostrzeniec

Bartosz Olszewski
likp
2026-08-31 13:30

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej rozpoczął się o godz. 13.30, jednak już znacznie wcześniej pod kościołem Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie zgromadziły się tłumy. W galerii pokazujemy poruszające zdjęcia żałobników, którzy przyszli oddać hołd bohaterce Powstania Warszawskiego, która prywatnie była ciotką wybitnego lekkoatlety - Jacka Wszoły. On także pojawił się na pogrzebie.

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej zaplanowany został na 12 dni po śmierci legendarnej łączniczki w Powstaniu Warszawskim, żołnierki Armii Krajowej i Honorowej Obywatelki Warszawy. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 19 sierpnia, a sześć dni wcześniej odeszła jej siostra - Kazimiera Wszoła, matka mistrza olimpijskiego w skoku wzwyż - Jacka Wszoły. Jej ostatnie pożegnanie także odbyło się sześć dni wcześniej niż pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Sam legendarny lekkoatleta także przyszedł uczestniczyć w ostatniej drodze słynnej bohaterskiej ciotki. Wśród żałobników zobaczyć można było także m.in. prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 13.30 w kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat. Jest siostra była trzy lata młodsza. Podczas Powstania Warszawskiego zginął brat sióstr - Tadeusz.

Zdjęcia z pogrzebu Wandy Traczyk-Stawskiej

Urna z nazwiskiem Wandy Traczyk-Stawskiej i jej portret w karawanie. O pogrzebie bohaterki przeczytasz na SE.
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Kim była Wanda Traczyk-Stawska?

Wanda Traczyk-Stawska w konspiracji niepodległościowej działała od 1942 roku. Miała wówczas 15 lat. Podczas II wojny światowej była harcerką Szarych Szeregów, żołnierką Armii Krajowej i uczestniczką Powstania Warszawskiego (jako strzelczyni i łączniczka Oddziałów Osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych – Biura Informacji i Propagandy – Komendy Głównej Armii Krajowej). Posługiwała się pseudonimami "Pączek" i "Atma". Po kapitulacji powstania Wanda Traczyk-Stawska znalazła się w niewoli niemieckiej. Do Polski wróciła w 1947 roku. Potem ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim i pracowała w stołecznych szkołach specjalnych. 

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WANDA TRACZYK-STAWSKA
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