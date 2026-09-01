Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Jacek Wszoła tydzień temu pochował matkę, potem pożegnał ciotkę

Bartosz Olszewski
likp
2026-09-01 5:04

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej był niezwykłym wydarzeniem. Tłumy mieszkańców stolicy i nie tylko przyszły pożegnać bohaterkę Powstania Warszawskiego. Wśród żałobników byli m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Rafał Trzaskowski i Jacek Wszoła, prywatnie siostrzeniec Wandy Traczyk-Stawskiej. Były mistrz olimpijski tydzień temu pochował swoją matkę. Przejmujące zdjęcia z pogrzebu Wandy Traczyk-Stawskiej prezentujemy w galerii.

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Jacek Wszoła pożegnał ciocię

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej na długo pozostanie we wspomnieniach Warszawiaków. W końcu nie codziennie żegna się taką bohaterkę. Na ostatnie pożegnanie uczestniczki Powstania Warszawskiego przyszły prawdziwe tłumy - zarówno do kościoła Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, gdzie odprawione zostało nabożeństwo żałobne, jak i na cmentarz Ewangelicko-Augsburski, gdzie spoczęła Wanda Traczyk-Stawska. Na pogrzebie zobaczyć mogliśmy wielu notabli. Bohaterkę Powstania Warszawskiego żegnali m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Na uroczystościach pogrzebowych oczywiście byli także członkowie rodziny Wandy Tarczyk-Stawskiej, w tym Jacek Wszoła, złoty medalista w skoku wzwyż z Igrzysk Olimpijskich 1976 w Montrealu. Dla lekkoatlety zmarła była ciocią - siostrą matki, którą pochował tydzień temu (25 sierpnia).

Na pogrzebie Traczyk-Stawskiej odczytano list od prezydenta. Poruszające słowa

W galerii pokazujemy zdjęcia z pogrzebu Wandy Traczyk-Stawskiej z kościoła i cmentarza

Krzyż brzozowy przy grobie i żałobnicy w kościele. Na miniaturze urna Wandy Traczyk-Stawskiej. Szczegóły w serwisie SE.
Galeria zdjęć 88

Pogrzeb siostry Wandy Traczyk-Stawskiej. Była matką Jacka Wszoły

Kazimiera Wszoła była o trzy lata młodszą siostrą Wandy Traczyk-Stawskiej i matką Jacka Wszoły. Zmarła sześć dni przed bohaterką Powstania Warszawskiego. Pogrzeb Kazimiery Wszoły odbył się na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Kobieta pochowana została w tej samej mogile, w której spoczywa jej mąż - Roman Wszoła. Rodzice mistrza olimpijskiego z Montrealu byli bardzo mocno związani ze sportem. Oboje pracowali jako nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy. Ojciec specjalizował się lekkoatletyce, a mama w gimnastyce. 

"To tym przede wszystkim nas ujmowała" Rafał Trzaskowski przemówił podczas pogrzebu Wandy Traczyk-Stawskiej

Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WANDA TRACZYK-STAWSKA
POGRZEB
Jacek Wszoła