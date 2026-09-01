Tak prywatnie wygląda córka Mariusza Czerkawskiego i Izabelli Scorupco. Piękność to mało powiedziane!

Julia przyszła na świat w 1997 roku, kiedy jej rodzice byli jeszcze razem. Izabella Scorupco i Mariusz Czerkawski rozstali się, gdy ich córka była bardzo mała. Julia pierwsze lata życia spędziła z mamą w Szwecji, a później rodzina przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Obecnie mieszka w USA, przede wszystkim w rejonie Los Angeles.

Córka znanej pary zdecydowała się na zupełnie inną drogę zawodową niż jej rodzice. Studiowała medioznawstwo i socjologię na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a dziś związana jest z branżą PR i marketingową. Pracuje w agencji, której działalność obejmuje między innymi współpracę z gwiazdami Hollywood.

W młodości Julia interesowała się również sportem i grała w koszykówkę. Ostatecznie nie zdecydowała się jednak na profesjonalną karierę w tej dziedzinie. Podobnie nie poszła śladami mamy i nie została aktorką.

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Życie prywatne Julii przez lata pozostawało poza zainteresowaniem mediów. W czerwcu 2025 roku poinformowała o zaręczynach ze swoim wieloletnim partnerem. Para była razem już od dziewięciu lat. Wybrankiem córki Scorupco i Czerkawskiego został C.J. Hicks.

Do ślubu doszło 13 sierpnia 2026 roku. Jak podawały Sportowe Fakty, uroczystość miała kameralny charakter i odbyła się w gronie najbliższej rodziny. Ceremonii przewodniczyła teściowa Julii. Sama zainteresowana nie należy do osób, które chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, dlatego informacje o jej ślubie szybko wzbudziły zainteresowanie.

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Dużą rolę w nagłośnieniu tego wydarzenia odegrali również rodzice Julii. Szczególnie interesująca z perspektywy sportowej jest postać jej ojca. Mariusz Czerkawski jest powszechnie uznawany za najlepszego polskiego hokeistę w historii.

Czerkawski przez 12 sezonów, w latach 1994–2006, występował w NHL. W najlepszej hokejowej lidze świata rozegrał 745 spotkań, zdobywając 215 bramek i notując 220 asyst. Łącznie zgromadził więc 435 punktów. Szczególnie udany był dla niego sezon 1999/2000, kiedy w barwach New York Islanders uzyskał 70 punktów, w tym 35 goli. W 2000 roku wystąpił również w Meczu Gwiazd NHL.

W trakcie kariery za oceanem reprezentował Boston Bruins, Edmonton Oilers, New York Islanders, Montreal Canadiens oraz Toronto Maple Leafs. W Stanach Zjednoczonych dorobił się przydomka „Polish Prince”.

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W historii rodziny ważne miejsce zajmuje także Szwecja. To właśnie tam Czerkawski zrobił jeden z ważniejszych kroków na początku swojej kariery, zanim wyjechał do NHL. Z tym krajem związana była również Izabella Scorupco.

Izabella Scorupco, właściwie Izabela Dorota Skorupko, to polsko-szwedzka aktorka, modelka i piosenkarka. Urodziła się 4 czerwca 1970 roku w Białymstoku, ale dorastała w Szwecji. Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła jej rola Natalyi Simonovej, dziewczyny Jamesa Bonda, w filmie „GoldenEye” z 1995 roku. W Polsce szczególnie zapisała się natomiast w pamięci widzów jako Helena Kurcewiczówna w „Ogniem i mieczem”.