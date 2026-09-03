Natalia Siwiec, żona Majdana i druga Anna Lewandowska zadały szyku w zamku

Żona Radosława Majdana Małgorzata Rozenek-Majdan, Miss Euro 2012 Natalia Siwiec i prezenterka "Pytania na śniadanie" Anna Lewandowska swoimi stylizacjami zachwyciły na specjalnej edycji imprezy Douglas Summer Cruise. W tym roku odbyła się ona w niezwykle prestiżowym miejscu - w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Samo to niejako wymuszało na zaproszonych gościach dobór odpowiedniego stroju. Gwiazdy prezentowały się bardzo elegancko, choć ubrały się "letnio". Żona Radosława Majdana w króciutkiej mini eksponowała swoje szczupłe, zgrabne nogi, Natalia Siwiec postawiła na modny żakiet z dopasowanymi do niego spodniami, jednak w pewnym momencie chyba zrobiło jej się gorąco. Miss Euro 2012 zdjęła górę i została w czymś, co przypomina stanik. Na zupełnie inną kreację zdecydowała się druga Anna Lewandowska, czyli prezenterka TVP znana m.in. z programu "Pytanie na śniadanie".

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Douglas Summer Cruise. Co to jest?

Dziennikarka założyła długą białą suknię z prześwitami. Zdecydowała się też na odsłonięcie swoich stóp z pomalowanymi paznokciami. Klapki z obcasami na Annie Lewandowskiej prezentowały się bardzo szykownie i oryginalnie zarazem. Sceny z warszawskiego zamku zostały uchwycone przez fotografów. Na Douglas Summer Cruise - poza drugą Anną Lewandowską, Małgorzatą Rozenek-Majdan i Natalią Siwiec - zobaczyć mogliśmy też inne znane postacie, m.in. Magdalenę Pieczonkę, Angelikę "Andziaks" Trochonowicz, Jessicę Mercedes i Wiktorią Zborowską.

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Czym jest Douglas Summer Cruise? - To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego ponad 50 marek tworzy własne strefy pełne beauty doświadczeń. Czekają na Ciebie kosmetyczne nowości, spotkania z ekspertami, profesjonalne konsultacje oraz specjalne atrakcje - czytamy na profilu marki Douglas na Instagramie.

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