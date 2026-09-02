Smutne doniesienia o Annie Lewandowskiej. Naprawdę kiepsko to wygląda

Bartosz Olszewski
likp
2026-09-02 14:53

Anna Lewandowska wraz z mężem i córkami mieszka obecnie w USA. Spowodowane jest to transferem Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Żona kapitana naszej kadry raczej nie była zachwycona z powodu przeprowadzki. Na domiar złego właśnie pojawiły się smutne doniesienia o Ani. Naprawdę kiepsko to wygląda.

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Autor: PAPARA17 Anna Lewandowska

Anna Lewandowska miała obawy związane z przeprowadzką. Są nowe smutne doniesienia z USA

Anna Lewandowska świetnie ułożyła sobie życie w słonecznej Barcelonie. Żona najlepszego polskiego piłkarza z powodzeniem realizowała tam swoje projekty biznesowe. Córki Lewandowskich - Klara i Laura - także znakomicie czuły się w Katalonii. Robert Lewandowski jednak rozstał się z FC Barcelona i ostatecznie trafił do Chicago Fire. Jego żona nie kryła się ze swoimi obawami związanymi ze zmianą miejsca zamieszkania. Dotyczyły one przede wszystkim dzieci. - Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica - pisała w mediach społecznościowych zaniepokojona Anna Lewandowska. Niestety najnowsze informacje nie napawają optymizmem. Właśnie pojawiły się smutne doniesienia z USA. 

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Anna Lewandowska
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Anna Lewandowska i Robert Lewandowski w USA. Co z ich mieszkaniem?

Sprawa dotyczy problemów mieszkaniowych. Informator Pudelka wygadał się na ten temat w rozmowie z dziennikarzami. Jeśli to, co mówi, jest prawdą, to faktycznie sytuacja Lewandowskich nie jest komfortowa. 

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Anna i Robert wciąż nie znaleźli swojego wymarzonego domu w Chicago. Nie są z tego powodu zadowoleni, bo wciąż muszą mieszkać w hotelu. Okazało się, że amerykański rynek nieruchomości nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać

- relacjonuje źródło portalu. 

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Anna sporo czasu spędza sama z dziećmi w hotelu. Gdy Robert pracował w Hiszpanii, częściej bywał w domu. W Stanach Zjednoczonych odległości pomiędzy kolejnymi spotkaniami są większe, a Robert sporo lata. Anna nie jest z tego powodu zbyt zadowolona

- dodał informator Pudelka. Patrząc na to, jak Anna Lewandowska z mężem żyła w Barcelonie, ma prawo być niezadowolona. 

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski
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ANIA LEWANDOWSKA BOI SIĘ PRZEPROWADZKI DO CHICAGO
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ROBERT LEWANDOWSKI
ANNA LEWANDOWSKA