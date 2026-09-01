Wanda Traczyk-Stawska pochowana obok mogiły gwiazdy Legii Warszawa. Zdjęcia z pogrzebu ściskają za serca

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Uczestniczyli w nim kardynał, arcybiskup, Rafał Trzaskowski, Jacek Wszoła i wiele innych osób

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbył się 12 dni po jej śmierci. Bohaterka Powstania Warszawskiego i żołnierka Armii Krajowej zmarła w wieku 99 lat. Sześć dni wcześniej odeszła jej siostra - Kazimiera Wszoła, która pochowana została na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Pani Kazimiera była matką słynnego lekkoatlety - Jacka Wszoły, mistrza olimpijskiego w skoku wzwyż z Montrealu. Skoczek wraz z rodziną pojawił się na pogrzebie Wandy Traczyk-Stawskiej. Jednak w ostatniej drodze warszawskiej bohaterki uczestniczyli nie tylko najbliżsi, lecz także osoby, który nie miały okazji osobiście poznać Wandy Traczyk-Stawskiej. Nie zabrakło także ważnych polityków, w tym prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i wicemarszałek wyższej izby polskiego parlamenty Magdaleny Biejat. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej rozpoczął się w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, a mszę wspólnie odprawili kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnicy udali się na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, gdzie pochowana została Wanda Traczyk-Stawska. Na tej nekropolii znajdują się mogiły wielu zasłużonych osób, w tym m.in. znakomitego przed laty piłkarza Legii Warszawa i reprezentacji Polski - Józefa Ciszewskiego.

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Galeria: Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Zdjęcia z kościoła i cmentarza

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Grób Wandy Traczyk-Stawskiej obok mogił słynnych aktorek i piłkarza Legii Warszawa

Na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim położonym na warszawskiej Woli poza mogiłą Wandy Traczyk-Stawskiej znajdują się m.in. groby słynnych aktorek (Małgorzaty Braunek i Gabrieli Kownackiej), adwokata i opozycjonisty z czasów PRL Edwarda Wendego, piosenkarza, kompozytora i autora tekstów Jacka Skubikowskiego i dawnej piłkarskiej gwiazdy Legii Warszawa i reprezentacji Polski - Józefa Ciszewskiego. Grający na pozycji napastnika zawodnik w kadrze narodowej rozegrał 14 meczów, w których zdobył cztery gole. Dla Legii rozegrał ponad sto meczów, w których 60 razy wpisywał się na listę strzelców.

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