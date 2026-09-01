Legenda wspierała Igę Świątek. Polka zachwycona: "Królowa"

Legendarna narciarka alpejska Lindsey Vonn to wielka fanka tenisa, a Igę Świątek uwielbia. Od lat bardzo jej kibicuje, a Polka też bardzo ceni słynną Amerykankę, z którą się zaprzyjaźniła.

- Jest dla mnie ogromną inspiracją. Właściwie poza Rafą Nadalem była dla mnie jedynym sportowcem, który naprawdę mnie motywował i inspirował - mówiła Iga Świątek o Lindsey Vonn. - Czuję, że na pewno jest osobą, z którą mogę porozmawiać, jeśli potrzebuję rady albo po prostu chcę pogadać z kimś fajnym. Czuję, że obserwując ją, nauczyłam się, jak być odważną i jak radzić sobie z presją.

Teraz Lindsey Vonn kibicowała Idze Świątek z trybun, gdy Polka grała z Qiyu Wang w 1. rundzie US Open. Nasza gwiazda na korcie poradziła sobie świetnie, a po meczu spędziła miło czas z legendarną narciarką alpejską. Panie zrobiły sobie sympatyczne zdjęcie.

"Jakościowy czas z tą królową. Tak miło było cię zobaczyć" - skomentowała fotkę Iga Świątek.

GALERIA: Iga Świątek i Carlos Alcaraz na imprezie w Nowym Jorku

Autor: Archiwum prywatne

51