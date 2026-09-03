Ewa Chodakowska się rozwodzi. Tak jej ciało kwitło w małżeństwie. Zmysłowe zdjęcia rozpalają do czerwoności

Rozwód Ewy Chodakowskiej. Oświadczenie trenerki

Ewa Chodakowska zupełnie niespodziewanie dla swoich licznych fanów, w środę, 2 września, opublikowała post na Instagramie, w którym obszernie napisała o rozstaniu ze swoim mężem - Grekiem Lefterisem Kavoukisem. Trenerka związana z nim była przez 17 lat, w tym 13 w małżeństwie.

Niełatwo zamknąć tak ważną część życia w kilku zdaniach... Przez te wszystkie lata byliśmy dla siebie miłością, rodziną, przyjaciółmi i partnerami w budowaniu wspólnego świata... Daliśmy sobie wszystko, co mieliśmy do zaoferowania. Przeżyliśmy razem wiele pięknych chwil, odnieśliśmy wiele sukcesów i stworzyliśmy coś, z czego oboje jesteśmy dumni. To, czym dzieliliśmy się z Tobą, było prawdziwe - i koniec naszego małżeństwa nie odbiera wartości żadnemu z tych lat

- czytamy w oświadczeniu Ewy Chodakowskiej.

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Ewa Chodakowska o przyczynach rozwodu

W dalszej część wpisu trenerka wyjaśnia przyczyny rozpadu małżeństwa. W jej słowach raczej próżno doszukiwać się jakiejś wielkiej sensacji. Rozwód nie jest wynikiem żadnej krzywdy.

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Z czasem praca zajęła w naszym życiu zbyt dużo miejsca. Zdominowała wszystkie nasze płaszczyzny. Próbowaliśmy na nowo poukładać naszą codzienność, ale zrozumieliśmy, że inaczej wyobrażamy sobie jej dalszy kształt... Nasza decyzja nie została podjęta z powodu zdrady, osoby trzeciej ani różnic dotyczących rodzicielstwa. Nie ma tutaj winnego ani ofiary

- podkreśliła Ewa Chodakowska, która jeszcze niedawno wrzucała do sieci swoje odważne zdjęcia, które zrobił jej mąż. Doskonale widać na nich piękne ciało "Chody". Trenerka zresztą często pokazuje się w bardzo, bardzo skromnych strojach, które rozpalają widzów do czerwoności. Ewa Chodakowska nie przejmuje się przy tym zupełnie nieuzasadnionym hejtem. W jej kierunku lecą czasem skandaliczne i absurdalne komentarze, w tym sugerujące, że wygląda jak... chłop. Ci, którzy, to wypisują, chyba nie widzieli gorących zdjęć pięknej trenerki.

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