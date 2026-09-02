Ewa Chodakowska przerwała milczenie. Tak tłumaczy rozpad małżeństwa

Ewa Chodakowska przez lata dzieliła się z obserwatorami nie tylko zawodowymi sukcesami, ale również fragmentami swojego życia prywatnego. Jej związek z Lefterisem Kavoukisem przez wiele lat uchodził za wyjątkowo zgrany. Para wspólnie budowała życie i zawodową markę, a ich relacja była dla wielu osób przykładem trwałego związku.

Zobacz też: Tak wyglądały polskie gwiazdy, gdy chodziły do szkoły. Z kim chcielibyście usiąść w ławce?

Ewa Chodakowska się rozwodzi! Po 17 latach ogłosiła koniec małżeństwa

Teraz jednak Chodakowska poinformowała, że ich małżeństwo dobiegło końca. W opublikowanym oświadczeniu trenerka i jej mąż nie pozostawili wątpliwości: po 17 latach razem zdecydowali się pójść osobnymi drogami. Chodakowska i jej mąż wspomnieli również o pięknych chwilach, wspólnych sukcesach i wszystkim, co udało im się razem stworzyć. Trenerka zaznaczyła, że to, czym dzielili się publicznie przez lata, było prawdziwe, a rozstanie nie przekreśla wspólnych wspomnień.

Po 17 wspólnych latach podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszego małżeństwa. Niełatwo zamknąć tak ważną część życia w kilku zdaniach.. Przez te wszystkie lata byliśmy dla siebie miłością, rodziną, przyjaciółmi i partnerami w budowaniu wspólnego świata.. Daliśmy sobie wszystko, co mieliśmy do zaoferowania. Przeżyliśmy razem wiele pięknych chwil, odnieśliśmy wiele sukcesów i stworzyliśmy coś, z czego oboje jesteśmy dumni - czytamy we wpisie Ewy na instagramowym koncie.

Zobacz też: Doda i Ewa Chodakowska prezentują umięśnione sylwetki w bliźniaczych stylizacjach! Która wyglądała lepiej?

Najbardziej uwagę mogą jednak zwrócić słowa dotyczące przyczyny rozpadu małżeństwa. Ewa Chodakowska i Lefteris zdecydowali się uprzedzić pytania, które z pewnością pojawiłyby się po ogłoszeniu rozstania. Para stanowczo zaprzeczyła jednocześnie, by za rozpadem ich związku stała zdrada lub inna osoba. Wykluczyli także różnice dotyczące rodzicielstwa.

To ważny fragment ich oświadczenia, szczególnie w kontekście tego, że rozstania znanych par często natychmiast wywołują lawinę spekulacji. Chodakowska i Lefteris wyraźnie poprosili więc, by nie tworzyć własnych wersji wydarzeń. Para zaapelowała również o uszanowanie ich prywatności oraz bliskich im osób. Poprosiła, by nie dopisywać do ich historii własnych scenariuszy.

Wiem, że zapytasz o powód… Z czasem praca zajęła w naszym życiu zbyt dużo miejsca. Zdominowała wszystkie nasze płaszczyzny. Próbowaliśmy na nowo poukładać naszą codzienność, ale zrozumieliśmy, że inaczej wyobrażamy sobie jej dalszy kształt.. Nasza decyzja nie została podjęta z powodu zdrady, osoby trzeciej ani różnic dotyczących rodzicielstwa. Nie ma tutaj winnego ani ofiary - czytamy w sieci.

Zobacz też: Ewa Chodakowska pręży się w bikini i rozprawia o przytyciu. "Doooopsko urosło"

Zobacz naszą galerię: Ewa Chodakowska w mocnym wyznaniu o dzieciach. Taką wypowiedzią zamknie wszystkim usta?

33

Sonda Ewa Chodakowska czy Anna Lewandowska? Ewa Chodakowska Anna Lewandowska Nie mam zdania