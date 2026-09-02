Jabłczyńska i Żulewska w centrum skandalu. Wcześniej spotkały się w słynnym serialu TVN

Ostatnio media rozpisują się o sporze pomiędzy Joanną Jabłczyńską a twórcami kontynuacji przeboju „Nigdy w życiu” z 2004 roku. Podczas wydarzenia promującego wiosenną ofertę TVN, aktorka wyjawiła z rozgoryczeniem, że nie powróci do roli Tosi. Z jej wypowiedzi wynikało, że inwestor narzucił własną odtwórczynię tej postaci, co spotkało się z natychmiastowym zaprzeczeniem ze strony produkcji. Niedługo potem okazało się, że nową Tosią została Agnieszka Żulewska, aktorka znana z popularnych seriali, takich jak „Wielka woda” czy „Rojst”.

Joanna Jabłczyńska przeprasza Agnieszkę Żulewską

Niedawno Joanna Jabłczyńska wystosowała oficjalne przeprosiny do Agnieszki Żulewskiej, ubolewając, że jej koleżanka po fachu została mimowolnie wplątana w głośną aferę. Gwiazda „Na Wspólnej” wyraźnie podkreśliła, że winą za całe zamieszanie należy obarczyć producentów nowego filmu, a nie nową odtwórczynię roli Tosi.

Nie publikowałam tutaj nigdy nic przeciwko Agnieszce. Nigdy nie były takie moje intencje, ale przyznaję, że może bezrefleksyjnie udostępniałam niektóre publikacje tworzone przez was, przez osoby, które chciały mnie wesprzeć, a które mogły pośrednio uderzać właśnie w Agnieszkę. (...) Agnieszko, proszę się nie poddawać, nigdy w życiu! Mam nadzieję, że to słowo "przepraszam" usłyszysz kiedyś również od produkcji, która – uważam – bardzo nie w porządku się zachowała, nie informując opinii publicznej tak po prostu, od razu, że otrzymałaś rolę Tosi, uzasadniając to w jakiś sposób. Bardzo jest mi przykro, że ja zostałam postawiona w takiej sytuacji i mogło się to obrócić przeciwko tobie. (...) Prosto z serducha Agnieszko - przepraszam i naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki, szczególnie jeśli chodzi o strefę prywatną, bo wiem, jak to może być trudne - powiedziała.

Ciekawostką jest fakt, że Agnieszka Żulewska i Joanna Jabłczyńska miały już okazję pracować przy wspólnym projekcie telewizyjnym. Mowa o telenoweli „Na Wspólnej”, z którą Jabłczyńska związana jest od samego początku emisji. Co ciekawe, Żulewska wcielała się tam w postać matki chrzestnej syna bohaterki granej przez Joannę.

Agnieszka Żulewska zaczynała w "Na Wspólnej"

Agnieszka Żulewska zadebiutowała w serialu „Na Wspólnej” w 2008 roku i pozostawała w obsadzie przez kolejne pięć lat. Wcielała się tam w Maję Kochanowską, wybrankę serca Igora Nowaka, granego przez Jakuba Wesołowskiego, a zarazem kuzynkę Filipa Konarskiego. Ten z kolei był mężem serialowej Marty, postaci, z którą od 2003 roku nierozerwalnie kojarzona jest Joanna Jabłczyńska. Maja pojawiła się na ekranach w momencie powrotu z USA na chrzest Ksawerego, syna Marty i Filipa. Pomimo tych powiązań fabularnych, obie aktorki nie spotkały się we wspólnych scenach, gdyż scenarzyści skupili się głównie na rozkwitającym romansie między Mają a Igorem.

Danutka Stenka zdzwonila z mocnymi slowami do Joanna Jabłczyńska