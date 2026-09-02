Walewska komentuje zmiany na polskiej scenie. Jej słowa zaskakują

Polska scena muzyczna w ostatnich latach mocno się zmieniła. Na listach przebojów pojawiają się zarówno artyści reprezentujący młode pokolenie, jak i gwiazdy, które mają za sobą wiele lat kariery. Do tego grona należą zarówno Taco Hemingway, jak i Kwiat Jabłoni czy Edyta Bartosiewicz. O kondycję rodzimej muzyki zapytaliśmy Małgorzatę Walewską.

Artystka nie ukrywa, że nie chce stawiać się w roli osoby, która może wydawać jednoznaczne sądy na temat całego rynku muzycznego. Jak podkreśla, jej wiedza na temat współczesnej sceny jest ograniczona, choć z zainteresowaniem obserwuje zachodzące na niej zmiany.

Zobacz też: Gwiazdy Polsatu balowały do drugiej w nocy! Kwiaty, limuzyny i drapieżna Steczkowska w ocelocie

Małgorzata Walewska zabrała głos w sprawie polskiej muzyki. Wspomniała o Taco i Kwiecie Jabłoni

Małgorzata Walewska przyznała, że nie zna wszystkich nazwisk i nie śledzi na bieżąco całej polskiej sceny muzycznej. Z częścią artystów miała jednak okazję zetknąć się osobiście - między innymi dzięki programowi "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a czasami również za sprawą swojej córki.

Szczególną uwagę jurorki zwrócił więc Taco Hemingway. Walewska zaznacza jednak, że zdecydowanie bardziej odpowiadają jej wcześniejsze utwory rapera. To pokazuje, że choć nie śledzi dokładnie całego rynku, potrafi wskazać twórców, których muzyka zapadła jej w pamięć.

W rozmowie pojawił się również temat Kwiatu Jabłoni. Walewska zwróciła uwagę na obecną działalność Kasi Sienkiewicz, która po zmianach związanych z zespołem rozwija własną artystyczną drogę. Wspomniała także o Edycie Bartosiewicz, która powróciła na scenę. Zdaniem Walewskiej na polskim rynku muzycznym dzieje się obecnie bardzo dużo.

Za mało siedzę w tej branży, żeby móc powiedzieć jakieś wiążące opinie. Jest parę osób, które poznałam czasem dzięki programowi [przyp.red. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"], czasami dzięki mojej córce. Na przykład taką postacią, która mi się bardzo podobała był tako Taco Hemingway. Tylko wolę te jego wcześniejsze utwory. Jest też "Kwiat Jabłoni", który w tej chwili się rozpadł. Kasia robi sama swoją ścieżkę... jakby wydeptuje. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę. Bardzo dużo się dzieje na polskiej scenie muzycznej i ja to z ciekawością oglądam. Trudno mi powiedzieć, bo znam jakieś piosenki, nie znam nazwisk, także nie chcę tutaj wyjść na ignorantkę. Nie miałabym jednak nic do zarzucenia, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną. Myślę, że stoimy dosyć mocno - mówi "Super Expressowi" Małgorzata Walewska.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Marta Nawrocka przyćmiła gwiazdy na gali 200-lecia Teatru Wielkiego. To jej suknia zrobiła największe wrażenie

Zobacz naszą galerię: Małgorzata Walewska zabrała głos w sprawie polskiej muzyki. Wspomniała o Taco i Kwiecie Jabłoni

15

Sonda Czy interesujesz się muzyką? TAK NIE