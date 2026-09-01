Tak wyglądały polskie gwiazdy, gdy chodziły do szkoły. Z kim chcielibyście usiąść w ławce?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-01 15:46

Koniec wakacji oznacza powrót do szkolnej ławki. Trzeba wypakować wakacyjne walizki i znowu włożyć książki oraz podręczniki do plecaków. Część gwiazd polskiego show-biznesu odprowadziło dziś swoje dzieci do szkoły. Kiedyś same zasiadały w szkolnych ławkach. W naszej galerii zobaczycie, jak wyglądały w czasach, gdy czekały na dzwonek na przerwę.

Polskie gwiazdy w szkolnych czasach. Bardzo się zmieniły?

Znamy ich z ekranów telewizorów, popularnych filmów oraz czerwonych dywanów. Jednak zanim zdobyli popularność i rozgościli się w show-biznesie, byli po prostu uczniami. Tak jak ich rówieśnicy pakowali plecaki, odrabiali lekcje i z niecierpliwością czekali aż zadzwoni dzwonek na przerwę.

Dziś część z nich odprowadza do szkoły własne dzieci i pewnie z nostalgią wspomina czasy spędzone w szkole. Z okazji rozpoczynającego się właśnie nowego roku szkolnego postanowiliśmy odgrzebać zdjęcia gwiazd z czasów szkolnych. W naszej galerii zobaczycie, jak prezentowali się wtedy m.in. Martyna Wojciechowska, Maciej Dowbor, Ewa Chodakowska czy Weronika Rosati!

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Maciej Dowbor pokazał zdjęcie ze szkoły. Bardzo się zmienił?

Wtorkowy poranek wspomnieniem z dzieciństwa powitała Edyta Herbuś. Tancerka i uczestniczka nadchodzącej edycji "Azja Express" pokazała zdjęcie z dzieciństwa.

Fajnego powrotu do szkoły dzieciaki. Warto podejść do tego z uśmiechem! Wiedziała już o tym mała Edytka.. i tak do dzisiaj jej zostało :) widzicie podobieństwo? Dobrego dnia życzę dziś wszystkim małym i dużym - napisała w opisie zdjęcia.

Kilka lat temu szkolną wycieczkę wspominała Martyna Wojciechowska. Podróżniczka dodała zdjęcie, na którym patrzy się prosto w obiektyw. Część jej fanów uznało, że już wtedy miała w sobie "to coś"!

Maciej Dowbor sześć lat temu pochwalił się zdjęciem legitymacji szkolnej. Prezenter miał na nim trzynaście lat. 

Taką perełkę znalazłem, szukając przez 2 dni zagubionego od 20 lat patentu żeglarskiego. Zgadnijcie ile mam lat na tym zdjęciu?! I czym głównie się wtedy zajmowałem?! - napisał w opisie zdjęcia.

W naszej galerii zobaczycie również zdjęcie jego żony, Joanny Koroniewskiej. Myślicie, że dogadaliby się ze sobą w szkole?

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Martyna Wojciechowska, Kinga Rusin, Joanna Koroniewska
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