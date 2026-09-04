Leszek Miller nokautuje Witalija Kliczkę! Dziewięć słów wystarczyło

Bartosz Olszewski
likp
2026-09-04 8:40

Coraz bardziej napięte stosunki polsko-ukraińskie widoczne są przede wszystkim w mediach społecznościowych. W sprawie Ukrainy często głos zabiera Leszek Miller, który - delikatnie mówiąc - nie jest entuzjastą polityki prowadzonej przez rządzących tym krajem. Teraz były polski premier odniósł się do wywiadu Witalija Kliczki, legendarnego boksera wagi ciężkiej, a obecnie mera Kijowa. Dziewięć słów wystarczyło do nokautu.

Leszek Miller i Witalij Kliczko mówiący do mikrofonu. O komentarzu byłego premiera przeczytasz na SE.
Autor: SE

Władimir Kliczko o sytuacji w Kijowie. Leszek Miller komentuje

Leszek Miller w ostatnich miesiącach słynie przede wszystkim ze swoich bezkompromisowych wypowiedzi na temat działań Wołodymyra Zełenskiego i innych wpływowych ukraińskich polityków. Były szef SLD i premier Polski w latach 2001-2004 atakuje Ukrainę głównie za skandaliczną politykę historyczną względem Wołynia i gloryfikacji UPA, ale odnosi się także do bieżącej sytuacji. Tym razem Leszek Miller dosadnie skomentował wywiad, którego Witalij Kliczko udzielił w Radiu Zet. Mer Kijowa i były mistrz świata wagi ciężkiej w boksie dziękował Polsce za wsparcie w wojnie z Rosją i prosił do dalszą pomoc. 

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Ubiegła zima była bardzo trudna. Dziękujemy naszym partnerom, pomocy humanitarnej, wsparciu, które otrzymaliśmy również z Polski. Dziękujemy bardzo, nigdy nie zapomnimy waszej pomocy. Przeszliśmy przez ten trudny okres, ale rozumiemy, że kolejna zima będzie równie trudnym wyzwaniem dla 3,5 miliona mieszkańców naszego miasta

- podkreślił Witalij Kliczko. 

To nie tajemnica, że zależy od niej życie mojego miasta. Brakuje nam pocisków, które zestrzeliwują drony, rakiety manewrujące i balistyczne. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie militarne w zakresie środków obrony powietrznej

- dodał. 

Leszek Miller nokautuje Władimira Kliczkę

Były polski premier obok tych słów nie przeszedł obojętnie. Komentarz, który Leszek Miller zamieścił na platformie X, błyskawicznie wywołał zamieszanie w sieci. Wystarczyło zaledwie dziewięć słów do - używając terminologii pięściarskiej - nokautu Witalija Kliczki.

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Może pan Kliczko zwróci się najpierw do swoich synów?

- napisał Leszek Miller.  Przypomnijmy, że synowie mera Kijowa mieszkają w... Stanach Zjednoczonych. Młodszy - Maksym - obecnie w koszykówkę w klubie East Carolina University.

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