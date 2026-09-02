Piękna Paulina Damaske odsłoniła boskie ciało! Zdjęcia siatkarki w bikini rozpalają zmysły!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-09-02 18:40

Paulina Damaske zachwyca na siatkarskich boiskach, a na Instagramie serwuje fanom zmysłowe i bardzo odważne zdjęcia. Gwiazda reprezentacji Polski to prawdziwa piękność, tylko spójrzcie!

Paulina Damaske regularnie publikuje na Instagramie prywatne, odważne zdjęcia, na których w zmysłowy sposób prezentuje wysportowaną sylwetkę. Kadry z wakacji i sesji zdjęciowych błyskawicznie podbijają sieć, a piękna siatkarka ma dużo fanów, którzy uwielbiają ją nie tylko za dynamiczne akcje na boisku ale również za naturalny wdzięk, seksapil, charyzmę i urodę. Komentarze typu „bogini”, „zjawiskowa” czy „prawdziwa modelka” sypią się lawinowo pod kolejnymi postami przyjmującej reprezentacji Polski.

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Urodzona 1 czerwca 2001 roku w Malborku Paulina Damaske mierzy 180 cm. Siatkówkę ma we krwi – starsza siostra Magdalena również była zawodniczką. Kariera juniorska Pauliny to sukcesy w APS Rumia, SPS Volley Piła i SMS PZPS Szczyrk, w tym tytuły mistrzyni Polski młodziczek i juniorek oraz indywidualne wyróżnienia MVP. W Tauron Lidze debiutowała w Grot Budowlanych Łódź, potem grała w BKS Bostik Bielsko-Biała, by wrócić do Łodzi i w sezonie 2025/26 zdobyć historyczne mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski. Latem 2026 przeniosła się do włoskiej Serie A1 – Il Bisonte Firenze. W kadrze zadebiutowała w 2024 roku, a rok później błyszczała w Lidze Narodów (brąz) i na mistrzostwach świata. Teraz błyszczy na mistrzostwach Europy.

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Paulina Damaske to jedna z najciekawszych postaci w siatkarskiej reprezentacji Polski. Talent, charakter i fenomenalna prezencja sprawiają, że jej każdy post na Instagramie to wydarzenie. Zdjęcia pięknej siatkarki prezentujemy poniżej w obszernej galerii.

GALERIA: Paulina Damaske odsłoniła ciało. Fani zachwyceni

Paulina Damaske
Galeria zdjęć 42
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PAULINA DAMASKE