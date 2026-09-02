Maja Koput na prywatnych zdjęciach. Rewelacyjna siatkarka zachwyca urodą

Maja Koput urodziła się 5 kwietnia 2007 roku na Węgrzech, a wychowała we Wronkach.

- Mam węgierskie korzenie. Moja prababcia była Węgierką i też urodziłam się na Węgrzech - wyznała Maja Koput przed pierwszym meczem reprezentacji Polski kobiet na mistrzostwach Europy siatkarek z Węgierkami. - Sercem jestem z Polską, gram dla Polski, ale mimo wszystko Węgry zawsze będą moim drugim domem, mam trochę sentyment.

Maja Koput ma 190 cm wzrostu. Jej rodzice prowadzą sklepy spożywcze, a wujkiem był koszykarz Adrian Małecki. Treningi siatkówki rozpoczęła w wieku 11-12 lat w UKS Szamotulanin Szamotuły. Później szkoliła się w SMS PZPS Szczyrk. W 2025 roku zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata Kadetek i tytuł najlepszej środkowej turnieju. Wcześniej sięgała po medale mistrzostw Polski młodzieżowych. Latem 2025 trafiła do Lotto Chemika Police. W debiutanckim sezonie TAURON Ligi (2025/26) rozegrała 26 meczów, zdobywając 183 punkty, w tym aż 70 blokiem (ósma w lidze). Została Odkryciem Sezonu. W maju 2026 zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji Polski podczas turnieju w Genui, a następnie błyszczała w Lidze Narodów, pokazując świetny blok i skuteczność.

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- Ten sezon dużo mnie nauczył, trochę rozwinął. Pokazał, jak wygląda seniorska siatkówka na najwyższym poziomie. Uczę się od tych najlepszych. Mam nadzieję, że kiedyś stanę naprzeciwko tych topowych środkowych i będę z nimi jak równa z równym. To jest dla mnie fajny sezon na złapanie doświadczenia - podkreślała.

Maja Koput zachwyca nie tylko na siatkarskim boisku. Poniżej prezentujemy prywatne zdjęcia urodziwej reprezentantki Polski. Zobaczycie je w naszej galerii.

GALERIA: Piękna siatkarka Maja Koput zachwyca na prywatnych zdjęciach

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