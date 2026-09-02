Pełny zwiastun nowego "Harry'ego Pottera". HBO wprowadza zmiany, premiera wkrótce

Nowy zwiastun serialu "Harry Potter" od HBO – mrok, magia i obietnice

Świat magii J.K. Rowling znowu ożywa na ekranach, tym razem w odcinkowej formie. Włodarze Warner Bros. Discovery postanowili odświeżyć losy młodego czarodzieja z blizną na czole, celując w przyciągnięcie do Hogwartu zupełnie nowej generacji widzów. Premiera produkcji zaplanowana jest już na nadchodzące Boże Narodzenie, a najnowszy zwiastun budzi spore nadzieje na udany powrót do tego uniwersum.

Początkowo można było mieć wątpliwości, czy nowy "Harry Potter" odniesie sukces, jeśli twórcy będą zbyt kurczowo trzymać się wizualnego dziedzictwa filmów kinowych. Walka z nostalgią i ogromnym przywiązaniem pokolenia wychowanego na poprzednich adaptacjach wydawała się karkołomnym zadaniem. Chociaż wcześniejszy teaser pokazał potencjał serialowej narracji, brakowało mu charakterystycznej aury czarodziejskiego świata. Jednak dzisiejszy, pełny zwiastun znacznie rozwiał te obawy.

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Wyraźnie widać, że twórcy wyciągnęli wnioski z wcześniejszych uwag i dostosowali paletę barw, dzięki czemu produkcja zyskała klimat bliższy "Harry'emu Potterowi", a nie typowemu, mrocznemu serialowi HBO. Taka elastyczność i otwartość na głos fanów to w tym przypadku bardzo dobry ruch. Co więcej, zwiastun dostarcza argumentów za nieco kontrowersyjną tezą: Dominic McLaughlin wydaje się być bardziej przekonującym Harrym niż Daniel Radcliffe. Aktor doskonale oddaje naturę życzliwego, ale doświadczonego trudami życia w domu wujostwa chłopca, czego często brakowało w kinowej wersji.

Choć wiele scen ze zwiastuna mocno nawiązuje do książkowego i filmowego pierwowzoru, widać też wyraźne sygnały, że serialowa opowieść pójdzie własną drogą. Dobrym przykładem są chociażby lekcje z mandragorami, które w oryginale pojawiły się dopiero w drugiej części, "Komnacie Tajemnic". To daje nadzieję, że twórcy serialu naprawią pewne luki i niespójności z książek, w których J.K. Rowling często wprowadzała nowe elementy świata dopiero wtedy, gdy wymagała tego akcja, osłabiając tym samym logikę całego uniwersum.

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Premiera serialu "Harry Potter" na platformie HBO Max w Boże Narodzenie

Nowa odsłona przygód "Harry'ego Pottera" trafi na platformę HBO Max jeszcze w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Pierwsza seria w całości opowie historię znaną z tomu "Kamień filozoficzny". W rolach głównych zobaczymy m.in. Dominica McLaughlina (Harry Potter), Arabellę Stanton (Hermiona Granger) oraz Alastaira Stouta (Ron Weasley). W obsadzie znaleźli się również: John Lithgow jako Dumbledore, Janet McTeer w roli McGonagall, Paapa Essiedu jako Snape, Nick Frost jako Hagrid, Rory Wilmot grający Neville'a Longbottoma oraz Lox Pratt, który wcieli się w Draco Malfoya.

"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie? Pytanie 1 z 13 Albus Dumbledore Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw Slytherin J. K. Rowling nigdy tego nie ujawniła Następne pytanie