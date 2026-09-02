Ida Nowakowska błyszczy u boku męża przed premierą hitu Polsatu. Miłość kwitnie?

Prezenterka zaczyna karierę w Polsacie

Po wieloletniej współpracy z Telewizją Polską, zakończonej po 2023 roku, prezenterka znalazła nową przystań zawodową. Ida Nowakowska szybko staje się dziś jedną z czołowych postaci Polsatu. W nowej stacji zdążyła już poprowadzić galę Miss Supranational 2026, zaprezentować jesienną ramówkę oraz zasilić zespół prowadzących program śniadaniowy „halo, tu polsat”. To jednak nie koniec jej telewizyjnych wyzwań. Widzowie zobaczą ją również w rywalizacji w kolejnej edycji popularnego show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, gdzie wystąpi obok takich gwiazd jak chociażby jej dawny kolega z TVP, Rafał Brzozowski.

- Jak dostaję propozycję, to każdą rozpatruję. Tak samo jak "Twoją Twarz...", kiedy zadzwonili do mnie z propozycją. Bo to tak wygląda, że ktoś dzwoni, zaprasza cię do programu, sprawdzamy terminy, potem są zdjęcia próbne. Każdy przychodzi na tak zwany casting, każdy, kto został zaproszony. [...] Wszystko się tak idealnie udało! A to jest projekt, który uważam, że jest fantastyczny, naprawdę - powiedziała o programie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z Eska.pl.

Ida Nowakowska i Jack Herndon posyłali uśmiechy na ściance

Wydarzenie promujące najnowszą edycję programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” przyciągnęło uczestników i jurorów na spotkanie z dziennikarzami, które tradycyjnie uświetniła sesja na ściance zdjęciowej. Tym razem Ida Nowakowska pozowała fotoreporterom w towarzystwie swojego męża. Amerykański aktor, Jack Herndon, poznał swoją przyszłą żonę podczas studiów aktorskich w słonecznej Kalifornii, by później zdecydować się na przeprowadzkę do Polski.

ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Walewska szczerze o polskiej muzyce. Wskazała ulubionych artystów

Para, która w maju 2021 roku powitała na świecie syna Maksymiliana Marka, niedawno gościła z nim w programie „halo, tu polsat”, opowiadając o obchodach amerykańskiego Święta Niepodległości. Tym razem jednak małżonkowie pojawili się na wydarzeniu bez swojej pociechy, skupiając na sobie obiektywy aparatów. Zdjęcia znajdziecie poniżej.

19

Sonda Lubisz Idę Nowakowską? Tak Nie przepadam Może trochę