Najpiękniejsza polska siatkarka już w bikini na wakacjach. Fani oniemieli! "Ale figura"

Prywatnie Zuzanna Górecka od kilku lat tworzy jeden z najgłośniejszych związków w świecie polskiego sportu ze Zbigniewem Bartmanem, byłym atakującym reprezentacji Polski. Ich relacja od samego początku budziła ogromne emocje, głównie za sprawą 13-letniej różnicy wieku. Zakochani musieli zmierzyć się z falą często nieprzychylnych komentarzy, jednak czas pokazał siłę ich uczucia. Dziś Górecka i Bartman udowadniają, że wiek to tylko liczba i chętnie dzielą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, które właśnie zapłonęły za sprawą pięknej siatkarki!

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Zuzanna Górecka w bikini na wakacjach. "Piękna figura"

Wystarczyło, że Górecka zamieściła na Instagramie gorące zdjęcie z wypoczynku nad wodą. Pozuje na nim w ciemnym bikini, wygrzewając się na leżaku w słońcu. Co więcej, na swoim Instastories siatkarka zdradziła, że odczuwalna temperatura sięga u niej aż 40 stopni Celsjusza, co tylko podkreśla w pełni letni klimat jej wypoczynku!

Fani 26-letniej przyjmującej nie przeszli obok fotografii obojętnie i natychmiast zasypali ją komplementami. "Piękna", "Wyglądasz bosko", a także "Piękna figura, chyba najpiękniejsza z siatkarek!" – to tylko niektóre z przychylnych wpisów, które pojawiły się pod postem. Większości wystarczyły zresztą wymowne emotikony. Więcej efektownych zdjęć polskiej siatkarki znajdziesz w naszej galerii.

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Po intensywnym sezonie w Turcji, Zuzanna Górecka ma sporo czasu na wypoczynek. W tym sezonie nie znalazła się w kadrze reprezentacji Polski siatkarek, która rywalizuje w Lidze Narodów, a następnie weźmie udział w mistrzostwach Europy. Biało-Czerwone bez uznanej przyjmującej wygrały jak na razie 6 z 8 meczów LN i są blisko awansu do turnieju finałowego w Makau.