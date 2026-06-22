Leo Messi - żona. 38-letnia Antonela zachwyca! Teraz wszyscy mogą podziwiać jej ciało

Historia związku Lionela Messiego i Antoneli Roccuzzo to gotowy scenariusz na film romantyczny. Para poznała się w rodzinnym Rosario w Argentynie, gdy oboje byli jeszcze dziećmi. Przedstawił ich sobie kuzyn Antoneli, Lucas, który przyjaźnił się z młodym Lionelem. Choć kariera piłkarska zaprowadziła Messiego do Barcelony w wieku 13 lat, ich więź przetrwała próbę czasu i odległości. Głośny związek oficjalnie rozpoczął się w latach 2008-2009, a w 2017 roku para wzięła spektakularny ślub w swoim rodzinnym mieście, na który zjechały się największe gwiazdy futbolu. Dziś są dumnymi rodzicami trzech synów: Thiago, Mateo i Ciro, a rodzina jest dla nich absolutnym priorytetem.

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Żona Leo Messiego, 38-letnia Antonela Roccuzzo wciąż zachwyca

Choć przez lata pozostawała w cieniu męża, Antonela Roccuzzo zbudowała własne imperium. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko 40 milionów osób, co czyni ją jedną z najbardziej wpływowych postaci w mediach społecznościowych! Ten kapitał z powodzeniem przekuwa na współprace z największymi światowymi markami.

Potwierdzeniem jej statusu jest głośny globalny kontrakt z firmą Adidas. Roccuzzo zadebiutowała w międzynarodowej kampanii marki pod koniec 2024 roku, dołączając do "rodziny trzech pasków", która od lat odgrywa kluczową rolę w karierze jej męża. Współpracowała również z luksusowymi domami mody i markami takimi jak Tiffany & Co., Alo Yoga czy Stella McCartney. Poza światem mody, Roccuzzo angażuje się w działalność charytatywną jako ambasadorka UNICEF oraz Olimpiad Specjalnych.

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Antonela Roccuzzo zachwyca nie tylko zjawiskową urodą, ale także wysportowaną sylwetką, którą zawdzięcza regularnym treningom. Na swoich profilach regularnie dzieli się zdjęciami i nagraniami z ćwiczeń, inspirując fanów do aktywnego trybu życia. Jej pasja do fitnessu została dostrzeżona przez marki i przekuta we współprace. Więcej zdjęć żony Leo Messiego znajdziesz w naszej galerii.