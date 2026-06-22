Robert Lewandowski z rodziną we Włoszech. Ciało Ani przyćmiło wszystkie widoki! "Przepiękna kobieta"

Bartosz Olszewski
likp
2026-06-22 11:10

Robert Lewandowski jest o krok od trafienia do Chicago Fire, tyle że czasem właśnie jeden krok może zmienić wszystko. Zanim jednak dojdzie do transferu (lub nie), "Lewy" udał się na rodzinne wakacje do Włoch. Anna Lewandowska pokazała zdjęcia. Jej ciało przyćmiło wszystkie widoki! Te i inne fotografie z wakacji (i nie tylko) Lewandowskich pokazujemy w galerii.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska we Włoszech

Robert Lewandowski niestety nie gra na mundialu 2026, bo reprezentacja Polski nie zdołała awansować na MŚ. Są jednak pewne plusy z tym związane. Największym jest to, ż kapitan naszej kadry na więcej czasu dla rodziny, choć i tak jest go niewiele, bo ciągle ważną się losy piłkarskiej przyszłości "Lewego". Najbardziej prawdopodobne wydaje się być to, że Robert Lewandowski zasili amerykańskie Chicago Fire, ale - jak sugerował jego biograf - sprawa nie jest zamknięta. Polski napastnik był już USA, gdzie spotkał się z przedstawicielami klubu, a potem poleciał do Włoch. Nic nie wskazuje jednak na to, by do Italii wybrał się w celu sfinalizowania umowy z AC Milan czy Juventusem Turyn, o czym mówiło się kilka tygodni temu. Robert Lewandowski we Włoszech po prostu spędza rodzinny urlop. Razem z nim jest jego żona - Anna Lewandowska i córki - Klara i Laura. 

Anna Lewandowska zachwyca we Włoszech

Anna Lewandowska wrzuciła do mediów społecznościowych zdjęcia z rodzinnej wyprawy. Niesamowite widoki przyćmiło jej piękne ciało. Figurą i urodą żony Roberta Lewandowskiego zachwycają się internauci. 

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- czytamy w komentarzach. Pojawiły się też nawoływania do transferu Roberta Lewandowskiego do Milanu. To jednak raczej sprawa zamknięta. Podobnie jak przejście kapitana reprezentacji Polski do FC Porto.

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Zakładanie, że samo posiadanie trzech Polaków w klubie (Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego - red.) wystarczyłoby, by przekonać jednego z najlepszych piłkarzy świata, a zarazem jednego z najlepiej opłacanych zawodników, który - o ile mi wiadomo (...) właśnie podpisuje kontrakt z Chicago Fire... Tak, ten temat zawsze był zamknięty. Marzenia o wielkich transferach są czymś dobrym. Nie możemy jednak popadać w urojenia, które zagrażałyby finansowej stabilności klubu

- zaznaczył Andre Villas-Boas, prezes FC Porto, w rozmowie z portugalską gazetą ""O Jogo". 

Galeria: Robert Lewadowski i Anna Lewandowska na wakacjach

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska na wakacjach we Włoszech, uśmiechnięci, w okularach przeciwsłonecznych, widoczni w kadrze, na tle małej drewnianej łodzi zacumowanej przy pomoście na jeziorze. Więcej o ich podróżach przeczytasz na naszym portalu.
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ROBERT LEWANDOWSKI
ANNA LEWANDOWSKA