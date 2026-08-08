45-letnia mama Anastazji Kuś odsłania prawie całe ciało! "Bogini", "Przepiękna", Cudowna"

Mama Anastazji Kuś brana jest za jej siostrę. Ma 45 lat i robi piorunujące wrażenie

Anastazja Kuś już od dawna znana jest nie tylko fanom królowej sportu. Śliczna biegaczka błyszczy nie tylko na bieżni, lecz także na czerwonych dywanach podczas celebryckich imprez. Teraz jednak to sport znów jest na pierwszym planie. Anastazja Kuś zdobyła bowiem złoty medal mistrzostw świata do lat 20 i przy okazji pobiła rekord Polski! Za sukcesem córki w dużej mierze stoi jej równie piękna mama - Alicja Kuś, która towarzyszy Anastazji od początków jej kariery sportowej. Panie też razem bywają na salonach i są brane... za siostry. Ludziom bowiem trudno uwierzyć w to, że Alicja Kuś ma dorosłą córkę. A przecież nie urodziła jej w bardzo młodym wieku. Obecnie mama mistrzyni świata U-20 ma 45 lat, a ona sama - 18. Obie panie w mediach społecznościowych często prezentują swoje ciało. O ile nie dziwi perfekcyjna figura młodziutkiej profesjonalnej biegaczki, o tyle sylwetka Alicji Kuś robi piorunujące wrażenie!

Piękna mama Anastazji Kuś odsłoniła niemal cały dół! Niesamowite nogi i jeszcze to odbicie w lustrze

Alicja Kuś zachwyca w internecie. "Bogini", "Przepiękna", Cudowna"

45-latka niedawno wrzuciła na Instagrama kolejną porcję zdjęć, na których ma odkryte niemal całe ciało. Internauci nie kryli zachwytu.

Mama Anastazji Kuś w odważnej sukni z głębokim wycięciem. Przyćmiła sławną córkę na imprezie!

"Bogini", "Przepiękna", Cudowna", Piękna kobieta, pełna gracji, wdzięku. Figura cudo. Królowa; Ale Ty Jesteś piękna, wyglądasz zjawiskowo

- komentowali. Alicja Kuś udowadnia, że dobrą formę i piękne ciało można mieć w każdym wieku. Tyle że trzeba na nie pracować. Patrząc na aktywność mamy Anastazji Kuś w mediach społecznościowych, widać, że nie tylko patrzy na treningi córki, lecz także sama ostro ćwiczy. Generalnie sport to domena całej rodziny Kusiów. Tata Anastazji i mąż Alicji - Marcin Kuś - jest dobrze znany kibicom piłkarskim. W przeszłości grał o nawet w reprezentacji Polski (zaliczył w niej siedem spotkań).

Galeria: Alicja Kuś, przepiękna mama Anastazji Kuś, na gorących zdjęciach

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