Obłędna mama Anastazji Kuś pokazała stopy, uda, brzuch i wiele więcej. Gorące zdjęcia

Alicja Kuś ma niesamowitą urodę i figurę

Alicja Kuś przez całą karierę utalentowanej córki bardzo mocno ją wspiera. Anastazja Kuś osiąga wielkie sukcesy na bieżniach (m.in. srebrny na halowych mistrzostwach świata w Nankinie w sztafecie 4x400 m), co pewnie nie byłoby możliwe bez pomocy mamy. Obie panie słyną z wysportowanego ciała i niesamowitej urody. Do tego matka sportsmenki wygląda na tyle młodo, że często brana jest za siostrę lekkoatletki. Można nawet odnieść wrażenie, że Anastazja i Alicja Kuś wyglądają jak dwie krople wody! I matka, i córka chętnie chętnie pokazują się w odważnych stylizacjach. Sprinterka nawet świadectwo ukończenia szkoły średniej odebrała w króciutkiej sukience, mocno odsłaniającej jej zgrabne nogi. Z kolei Alicja Kuś często pokazuje się w kostiumie kąpielowym, który zasłania bardzo niewiele. Ostatnio obłędna mama lekkoatletki zachwyciła swoimi nowymi zdjęciami, na których widać jej stopy, uda, brzuch i wiele więcej. Zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii. Figura Alicji Kuś robi niesamowite wrażenie!

Piękna mama Anastazji Kuś odsłoniła niemal cały dół! Niesamowite nogi i jeszcze to odbicie w lustrze

Galeria: Alicja Kuś pokazuje ciało

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Anastazja Kuś i Alicja Kuś relacje. "Dużo osób dość krzywo patrzy"

Anastazja Kuś i jej mama często razem pojawiają się też na eleganckich galach, zawsze przy tym przyciągając wzrok innych uczestników imprezy. W styczniu panie zrobiły furorę na Gali Mistrzów Sportu. Alicja Kuś pokazała się wówczas w odważnej sukni z głębokim wycięciem. Matka i córka kapitalnie też wyglądały podczas gali Kobieta Roku Glamour 2025. Anastazja wówczas przyćmiła wielkie gwiazdy polskiego show-biznesu, takie jak Doda czy Julia Wieniawa.

Anastazja Kuś na salonach z piękną mamą. Wyglądają jak siostry! To żona byłego piłkarza

Co ciekawe, piękna relacja Anastazji Kuś z mamą wzbudza czasem krzywe spojrzenia zazdrośników. Panie jednak raczej się tym nie przejmują.

Wiadomo, dużo osób dość krzywo patrzy na tę naszą relację. Mówią, że jesteśmy za blisko, ale ja tak nie uważam. Póki mamy taką możliwość i to się sprawdza, nie będę na siłę tego zmieniała. Nie muszę o nic się martwić, mama wszystkiego dopilnuje

- podkreśliła kiedyś w rozmowie z Przeglądem Sportowym sprinterka.