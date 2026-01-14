Na Gali Mistrzów Sportu to nie młoda mistrzyni, Anastazja Kuś, lecz jej mama, Alicja Kuś, skradła show zjawiskową kreacją.

Odważna suknia Alicji Kuś z głębokim rozcięciem sprawiła, że stała się sensacją wieczoru, przyćmiewając sukcesy córki.

Alicja Kuś to nie tylko menedżerka kariery Anastazji, ale również kobieta z doświadczeniem w świecie sportu, której mąż jest byłym piłkarzem.

Dowiedz się więcej o Alicji Kuś, która zyskała status jednej z najseksowniejszych kobiet związanych z polskim sportem.

Podczas gdy fotoreporterzy szykowali się na ujęcia młodej i utytułowanej Anastazji Kuś, na czerwonym dywanie pojawiła się również jej mama, która natychmiast przykuła całą uwagę. Alicja Kuś postawiła na niezwykle odważną i seksowną kreację. Długa, elegancka suknia z głębokim rozcięciem, które śmiało eksponowało jej zgrabną nogę, sprawiła, że trudno było oderwać od niej wzrok. W mediach społecznościowych zawrzało. Internauci nie szczędzili komplementów, a wielu z nich pisało wprost, że to właśnie mama, a nie córka, była największą gwiazdą wieczoru. Wygląda na to, że Anastazja Kuś, która na co dzień bije rekordy na bieżni, tym razem musiała uznać wyższość swojej rodzicielki.

Przeczytaj także: Robert Lewandowski gra lepiej, bo mniej trenuje? Jan Tomaszewski wskazuje klucz do formy i ogłasza: "Mamy kadrę na mundial!"

Alicja Kuś. Nie tylko mama, ale i menedżerka

Choć na Gali Mistrzów Sportu Alicja Kuś dała się poznać jako ikona stylu, jej rola w życiu córki jest znacznie poważniejsza. To właśnie ona jest swoistym menedżerem kariery młodej sprinterki. Alicja Kuś dba o każdy szczegół na drodze Anastazji na sportowy szczyt, odciążając ją z obowiązków organizacyjnych i pozwalając skupić się wyłącznie na treningach. To ona stoi za sukcesami córki nie tylko jako wspierająca matka, ale również jako mózg całej operacji. Jej zaangażowanie dowodzi, że jest kimś znacznie więcej niż tylko pięknym dodatkiem do utalentowanego dziecka. To kobieta biznesu, która doskonale wie, jak pokierować karierą w bezwzględnym świecie sportu.

Sport ma we krwi. Kim jest Alicja Kuś?

Pasja do sportu w rodzinie Kusiów nie jest przypadkowa. Mężem Alicji i ojcem Anastazji jest Marcin Kuś, były piłkarz, który ma na koncie występy m.in. w Koronie Kielce, Polonii Warszawa, a nawet w reprezentacji Polski. Alicja od lat żyje więc w świecie profesjonalnego sportu, najpierw u boku męża, a teraz jako kluczowa postać w karierze córki. To doświadczenie z pewnością pomaga jej w prowadzeniu Anastazji, która już teraz ma na koncie imponujące sukcesy. Wystarczy wspomnieć złoto mistrzostw Europy juniorów młodszych czy srebro halowych mistrzostw świata w sztafecie 4x400 metrów zdobyte w 2025 roku.

Zobacz też: Anastazja Kuś was zachwyca? To spójrzcie na jej mamę, są jak dwie krople wody [GALERIA]

Nie da się też ukryć, że uroda w tej rodzinie to również genetyczna sprawa. Już wcześniej media zauważały, że 18-letnia Anastazja jest bardzo podobna do swojej mamy. Gala Mistrzów Sportu tylko to potwierdziła. Obie panie prezentowały się zjawiskowo, tworząc duet, który bez wątpienia był najjaśniejszym punktem całej imprezy. Wygląda na to, że podczas gdy Anastazja kolekcjonuje medale, jej mama, Alicja, zyskuje status jednej z najseksowniejszych kobiet związanych z polskim sportem.

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie