Anastazja Kuś na salonach z piękną mamą. Wyglądają jak siostry! To żona byłego piłkarza

Anastazja Kuś ma dopiero 18 lat, a już jest wśród największych gwiazd polskiego sportu. Przynajmniej pod względem popularności, bo wystarczy spojrzeć na Instagrama, aby zrozumieć jej fenomen. Profil 18-letniej lekkoatletki obserwuje blisko 260 tysięcy użytkowników! Dla porównania, niewiele więcej "followersów" ma Hubert Hurkacz (275 tys.), a mniej ma choćby Natalia Bukowiecka (218 tys.). Młoda biegaczka szybko skradła serca kibiców, umiejętnie łącząc sportową karierę z modelingiem. Na Instagramie chętnie pokazuje swoje "podwójne życie", w którym sporą rolę odgrywa jej mama - Alicja Kuś. Ostatnio wspólnie spędziły trochę czasu na salonach.

Wieniawa w sukni z prześwitami, Doda odważna jak zwykle. A to 18-letnia Anastazja Kuś lśniła na gali! [ZDJĘCIA]

Alicja Kuś - to po niej 18-letnia Anastazja odziedziczyła urodę

Anastazja i Alicja Kuś pojawiły się razem m.in. na niedawnej gali Kobieta Roku Glamour 2025. Podczas niej 18-latka lśniła pośród największych polskich celebrytek, takich jak Julia Wieniawa czy Doda. Ale to samo można powiedzieć o jej mamie, która postawiła nawet na podobną sukienkę mini, tyle że w ciemniejszym kolorze!

A na tym się nie skończyło, ponieważ kilkadziesiąt godzin później matka i córka spędziły równie udany wieczór na eleganckiej kolacji w Katowicach. Ponownie założyły wieczorowe sukienki i zapozowały do wspólnego zdjęcia, które opublikowała Alicja - aktywna na Instagramie prawie jak córka. Trudno nie odnieść wrażenia, że na wspólnych zdjęciach wyglądają niczym siostry, co potwierdzają komentarze internautów! "Prawie" - odnosi się do takich komplementów mama Anastazji. Więcej ich wspólnych zdjęć znajdziesz w powyższej galerii.

Anastazja Kuś was zachwyca? To spójrzcie na jej mamę, są jak dwie krople wody [GALERIA]