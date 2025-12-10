Śliczna Anastazja Kuś i jej piękna mama w króciutkich szortach. Góra też mocno odsłonięta!

Anastazja Kuś, wschodząca gwiazda polskiej lekkoatletyki i modelka, zachwyca formą na bieżni i na salonach.

18-latka, brązowa medalistka ME U-20, często pojawia się publicznie z mamą, Alicją Kuś

Mama Anastazji, Alicja, również prezentuje świetną formę, co widać na zdjęciach w krótkich szortach.

Anastazja Kuś i Alicja Kuś. Ludzie myślą, że są siostrami

Anastazja Kuś w tym roku zdobyła brązowy medal mistrzostwach Europy U-20 w biegu na 400 metrów. Lekkoatletka karierę sportową łączy z działalnością w modelingu. Na obu polach odnosi sukcesy. Anastazja Kuś pojawia się nie tylko na bieżni, lecz także na celebryckich imprezach. Niedawno - na jednym z takich wydarzeń - przyćmiła takie gwiazdy jak Julia Wieniawa czy Doda! Śliczna sprinterka od czasu na czasu na salony przychodzi razem ze swoją równie piękną mamą - Alicją Kuś. Wiele osób patrząc na obie kobiety, myśli, że są one siostrami. Pani Alicja komentuje to krótko: "prawie". To, że Anastazja została sportsmenką, nikogo nie dziwi. W jej domu bowiem sport był obecny od zawsze. Nie tylko za sprawą regularnie ćwiczącej mamy. Nie każdy wie, że ojcem lekkoatletki jest były piłkarz reprezentacji Polski - Marcin Kuś.

Anastazja Kuś rodzice. Dzięki mamie o nic się nei martwi, a ojciec to były piłkarz reprezentacji Polski

Grający na pozycji obrońcy tata ślicznej Anastazji Kuś w drużynie narodowej rozegrał 7 meczów. W swojej karierze zaliczył wiele klubów, nie tylko z Polski. Marcin Kuś był zawodnikiem m.in.: Polonii Warszawa, Lecha Poznań, angielskiego Queens Park Rangers, Torpedo Moskwa, tureckiego İstanbul Büyükşehir i Cracovii. Karierę zakończył w Ruchu Chorzów. Anastazję jednak częściej możemy oglądać w towarzystwie pięknej mamy. Jej wsparcie jest dla sprinterki bardzo ważne.

Wiadomo, dużo osób dość krzywo patrzy na tę naszą relację. Mówią, że jesteśmy za blisko, ale ja tak nie uważam. Póki mamy taką możliwość i to się sprawdza, nie będę na siłę tego zmieniała. Nie muszę o nic się martwić, mama wszystkiego dopilnuje

- mówiła kiedyś w rozmowie z Przeglądem Sportowym Anastazja Kuś.

Ostatnio lekkoatletka i jej mama zmieściły w sieci nowe zdjęcia, na których pozują w króciutkich szortach. Góra też wiele nie zasłania. W naszej galerii prezentujemy te i inne gorące zdjęcia Anastazji Kuś i jej mamy - Alicji Kuś.

