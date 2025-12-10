Maryla Rodowicz zawsze w świetnej formie! Te zdjęcia idealnie pokazują jej sylwetkę

Maryla Rodowicz kariera sportowa

Maryla Rodowicz pewnie gdyby nie zrobiła kariery muzycznej i nie nabawiła się w młodości kontuzji, byłaby sportsmenką, najpewniej lekkoatletką. Słynna wokalistka bowiem była znakomicie zapowiadającą się zawodniczką. Na swoim koncie ma m.in. brązowy medal mistrzostw Polski młodzików w biegu na 80 metrów przez płotki, złoty medal mistrzostw Polski Północnej w biegu przez płotki, a także zwycięstwo w mistrzostwach Polski młodzików w sztafecie 4 x 100 metrów. Niestety, mając 21 lat kariera sportowa Maryli Rodowicz mocno zahamowała z powodu zwichnięcia stawy barkowego. Przyszła ikona polskiej muzyki rozrywkowej sportem zajmowała się także naukowo - studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Potem na dobre wzięła się za muzykę, ale sport do dziś jest bliski jej życiu.

Maryla Rodowicz w znakomitej formie. Artystka ćwiczy i kibicuje

Gwiazda często komentuje wydarzenia sportowe, sama także nie stroni od aktywności fizycznej. Od lat pasją Maryli Rodowicz jest tenis. Artystka nie tylko kibicuje, przede wszystkim Idze Świątek, lecz także sama gra na korcie. W swoje ostatnie urodziny artystkę spotkała nie lada niespodzianka - odwiedziła ją sama Iga Świątek, która podarowała Maryli Rodowicz niezwykły prezent. Piosenkarkę swego czasu spotkać można było także na meczach piłkarskich - nieraz widzieliśmy ją odzianą w szalik Legii Warszawa czy reprezentacji Polski. Do ulubionych zespołów Maryli Rodowicz zalicza się chyba także Juventus Turyn. Kiedyś podejrzeliśmy, jak artystka w koszulce tego klubu trenowała. Generalnie patrząc na Marylę Rodowicz, widać, że jest ona w znakomitej formie fizycznej, co bardzo przydaje jej się na scenie. Sylwetka wokalistki - podobnie jak u wielu innych gwiazd - często się zmieniała, ale zawsze było widać, że aktywność fizyczna nie jest jej obca. W naszej galerii prezentujemy różne "sportowe" i "muzyczne" zdjęcia Maryli Rodowicz, na których idealnie widać jej sylwetkę.

Galeria: Tak trenuje Maryla Rodowicz